Tradicionalnim pokazateljima lokalnih izbora - lopati, asfaltu i rezanju vrpci pridružile su se i društvene mreže. Na Tik Toku i Instagramu su svi, od onih koji mandate brane, do izazivača.

Davor Bernardić u kampanji je pokazao pjesničko lice, a na Tik Toku svakodnevno upozorava na probleme Zagrepčana.

O događajima u Supetru na društvenim mrežama upozorava HDZ-ov Joško Pocrnić. Siniša Hajdaš Dončić kuhao je bolonjez, a Željko Kerum špinat i kozice. Slikom se pohvalio na Facebooku, a uskoro će i na druge platforme.

"Osnova sam Tik Tok, to mi radi sin Zvonimir, Frane će radit instagram, a ja imam fejs otprije i još imam neki X. to me djeca upućuju, a oni vole te mreže pa malo ćemo objavljivat! Nisam znao za Tik Tok da je platforma da treba pustat snimke, jel tako, ja sam pustio sliku pa smo nadodali", Kerum, kandidat za gradonačelnika Splita (HGS).



Sve u dobre svrhe - kaže Kerum. No za političare u Hrvatskoj društvene mreže tek su dodatak. Prava kampanja odrađuje se na terenu. Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Petre Buljan.

