Hrvatska obilježava Dan međunarodnog priznanja.

Lijepe brojke za veliku obljetnicu. Hrvatska obilježava Dan međunarodnog priznanja. Na današnji dan, prije 26 godina, neovisnost Republike Hrvatske priznale su tadašnje članice Europske zajednice, ali i Bugarska, Kanada, Mađarska, Malta, Poljska i Švicarska.

Prva međunarodno priznata zemlja koja je priznala Hrvatsku bio je Island – 19. prosinca 1991. Prije Islanda to su učinile i Slovenija, Litva, Ukrajina i Letonija, ali one same nisu bile priznate. Do 15. siječnja, Hrvatsku su priznale i Estonija, Sveta Stolica i San Marino.

Druga važna obljetnica jest obilježavanje dvadeset godina od ostvarenja potpune cjelovitosti Republike Hrvatske. 15. siječnja 1998. završio je mandat UNTAES-a, a okupirana područja Baranje, istočne Slavonije i zapadnog Srijema vraćena su u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Procjenjuje se da je na površini od oko dvije tisuće i 600 kilometara četvornih živjelo između 120 i 150 tisuća stanovnika. UN-ova prijelazna uprava na tom je području dogovorena Erdutskim sporazumom i trajala je dvije godine.