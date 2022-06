Vrućine su pomogle da se štetne čestice iz požara otpada kod Siska ne šire zrakom. U nedjelju poslijepodne buknuo je na odlagalištu plastike, guma, namještaja, a i u ponedjeljak vatrogasci neumorno rade da ga zadrže pod nadzorom.

U nedjelju poslijepodne požar je buknuo na odlagalištu plastike, guma i namještaja u Sisku, a i u ponedjeljak vatrogasci neumorno rade da ga zadrže pod nadzorom.

Dan ranije deseci vatrogasaca sudjelovali su u akciji gašenja. Gorjela je otpadna plastika, zahvatilo je i halu tvrtke u poslovnoj zoni. Crni dim iznenadio je i mještane iz obližnjih kuća, a neki su došli snimiti požar.

"Išli smo jer je to strahovito velik dim što je sukljao negdje iza 17 sati popodne do negdje do 22 a onda poslije 22:22 se ponovno aktivirao plamen, a dim u principu nije ni prestajao", rekao je za Dnevnik Nove TV Đuro Prpić iz Novog Pračna.

"Osjetio se neugodan miris i sušila su se usta. Bili smo vani, ali smo zatvorili prozore, spustili rolete da što manje ulazi u prostorije", dodao je.

"Osjetilo se dosta jutros, osobito jutros je bilo dima. Ajde sad je vjetar to raspuhao pa je i podnošljivo", rekao je Jandro Prpić, također iz Novog Pračna.

Marija Prpić iz Pračna rekla je kako je oko 23 sata stavila i masku. "Izašla sam van, opazila sam miris i stavila masku koliko toliko da pomogne. Smrdilo je, dim je bio. Kako je vjetar puhao pa nam je sve po vrtu", rekla je Marija Prpić.

Na teren su došli i epidemiolozi

Inoslav Brkić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, kazao je kako su ljudima izdali upozorenje.

"Izdali smo im upozorbu da zatvore prozore i vrata i da ne izlaze ako ne moraju te da što kraće borave vani dok ne utvrdimo o čemu se radi", rekao je.

Izmjerili su čistoću zraka i zaključili da nema opasnosti.

"Što nam pogoduje, stalno se žalimo velika vrućina, toplotni je umor, ali ovako visoka vrućina nam omogućuje da se te čestice dižu u gornji dio atmosfere, a onda ih ruže vjetrova razbijaju smanjujući tako koncentraciju", pojasnio je za Dnevnik Nove TV Inoslav Brkić.

Što je dovelo do požara? Očevid će policija tek provoditi, a posla će biti i za inspekciju zaštite okoliša.

