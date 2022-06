Nakon što se zapalila kuća u Birminghamu, stanovnici četvrti su uletjeli u kuću kako bi spasili ozlijeđenog muškarca iz plamena.

Stanovnici gradske četvrti Kingstanding u Birminghamu riskirali su svoje živote kako bi spasili muškarca iz kuće u plamenu u nedjelju oko 20:30.

Jedan od stanovnika četvrti je jasno mogao vidjeti muškarca u kući te je s nekolicinom ostalih uletio unutra. "Vidio sam da je bio zarobljen u kuhinji. Vrištao je", prepričao je jedan od hrabrih stanovnika.

