Jedna majka u mjestu pokraj Čakovca opisala je užasne trenutke kada joj je sin hitno trebao dobiti injekciju glukagona. Nakon dramatične noći poslala je otvoreno pismo HZZO-u.

Jedan od najvećih strahova svakoga roditelja je vidjeti kako mu dijete pati od neke bolesti. Sandra Mesarić, majka 11-godišnjeg Lea, proživljavala je dramu u noći s nedjelje na ponedjeljak kada je sinu morala "spašavati život" injekcijom glukagona.

Kako nam je rekla, Leo je sada dobro, ali borba ove majke se nastavlja te je uputila otvoreno pismo HZZO-u, adresi s koje godinama stiže odbijenica za glukagon u spreju.

Tim lijekom Lea, ali i ostalu djecu i odrasle - injekcije ne bi boljele, a ljudi oko njih ne bi panično proživljavali svaku sekundu koja život znači.

Podsjeća ljude na peticiju za uvođenje glukagona u spreju, koju je dosad potpisalo više od 36.000 ljudi. Možete je potpisati >>OVDJE.

Poslala nam je otvoreno pismo koje je uputila HZZO-u, prenosimo ga u cijelosti.

Sandra Mesarić sa sinom Leom Foto: Sandra Mesarić

"On već lagano klone..."

"Malo sam se oporavila od neprospavane noći i 'borbe za život' pa osjećam obvezu da vam nešto napišem... Želim vam i ja pored svih drugih pokušati objasniti nešto što uporno odbijate shvatiti. Netko će jednom uspjeti.



Svjesna sam da je za mnoge bolje da budete hladni i bez imalo empatije za naše živote. Na taj način svoju ulogu u HZZO-u i Povjerenstvu za lijekove možete obavljati kako se od vas očekuje.

Naravno da je dodatna prednost da što manje znate o dijabetesu i našim obiteljima koje s time moraju živjeti. Hipokratova zakletva je najbolje da vam bude samo mutno sjećanje na studentske dane.



Kažete da imamo glukagon u obliku injekcije?? Molim Vas da pokušate ovo shvatiti, valjda barem neki od vas imaju djecu.

Terapija za dječaka dijabetičara - 2 (Foto: Sandra Mesarić)



Sin i ja uživamo u večeri, sve je divno krasno. Dva sata kasnije imamo dramu. Šećer pada, on se šopa s dekstrozom, kuham mu čaj u dva ujutro, šećer i dalje pada. Moje dijete više ništa ne može staviti u usta jer je pun hrane i pozli mu!



Postoje dvije opcije: bolnica ili glukagon! Glukagon je, da vas podsjetim, ogromna igla koju treba zabiti u tijelo!



Jako privlačno zvuči zar ne? Do bolnice nam treba 15 minuta, on već lagano klone. U mojoj glavi bolnica više nije opcija…

Terapija za dječaka dijabetičara - 1 (Foto: Sandra Mesarić)



Uzimam injekciju, mućkam tekućinu s prahom, ubrizgavam u tijelo i molim Boga da sam sve napravila po pravilu! Prvi put u životu mi je da ovo dajem... Idu minute sporo kao sati, kao manijak svaku minutu mjerim šećer da vidim diže li se... Leo je sklopio oči, panika jel od umora ili sam zakasnila...



Slušam, diše, dobro je... A sve ovo ste nam olakšati jednim sprejem... Ali ne, nema se, sprej uporno odbijate! Mi dijabetes i ovakav život nismo izabrali... ali Vi imate način da nam ga olakšate... Umjesto toga odbijate peticiju, člana vašeg Upravnog Vijeća, dijabetološku struku, Sabor RH… Vi najbolje znate da nama to ustvari ne treba…



Znajte, mi od toga odustati nećemo..." zaključila je majka u otvorenom pismu HZZO-u.

Poslali smo upit HZZO-u, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.