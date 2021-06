Dijanu Zadravec, smijenjenu predstojnicu Zavoda za radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, u utorak je saslušalo Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. V.d. ravnatelj bolnice Zoran Vatavuk pozvao ju je da se suzdrži od daljnjeg "blaćenja bolnice i kolega".

V.d. ravnatelja KBC Sestre milosrdnice Zoran Vatavuk pozvao je bivšu predstojnicu Zavoda za radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice Dijanu Zadravec da se suzdrži od komentiranja bolnice i kolega dok ne stignu službeni rezultati istrage.

"Od inspekcija Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje očekujem rezultate nadzora, od policije i Državnog odvjetništva da što prije utvrde ima li kriminala u bolnici, a od prof. Dijane Zadravec tražim da se, do službenih rezultata istraga, suzdrži od daljnjeg javnog blaćenja ustanove i kolega", istaknuo je Vatavuk.

Potaknut mnogim upitima medija o javnim istupima smijenjene predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i interventnu radiologiju Dijane Zadravec, posebno njenog sudjelovanja na sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije 15. lipnja 2021. godine, v.d. ravnatelja KBC Sestre milosrdnice Zoran Vatavuk vjeruje da će inspekcije Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koje više od tri tjedna kontroliraju poslovanje te zdravstvene ustanove, uskoro upoznati ministra zdravstva i hrvatsku javnost sa svojim nalazima.

"Nije do istine stalo više prof. Dijani Zadravec nego meni"

"Pozdravljam rad ovih inspekcija, kao i proračunskog nadzora od strane Ministarstva financija te vjerujem da će što prije javnosti predočiti rezultate svojih kontrola. Na raspolaganju su im sva naša dokumentacija i razgovori s odgovornim osobama za svaku pojedinu djelatnost u bolnici", kazao je Vatavuk i dodao da isto tako traži od policije i Državnog odvjetništva da čine sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se što prije došlo do istine o pravom stanju stvari u toj najstarijoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu.

"Nije do istine stalo više prof. Dijani Zadravec nego meni ili bilo kojem od zaposlenika naše bolnice. To sam više puta ponovio, to glasno ističem i sada", istaknuo je Vatavuk.

"Mi smo ustanova koja ima značajnu ulogu u brizi za zdravlje naših građana, koristimo sredstva hrvatskih osiguranika i poreznih obveznika i uvijek smo spremni polagati račune za svoje poslovanje. Upravo naše poslovanje kontroliraju nadležne inspekcije", dodao je Vatavuk.

"Ali, pozivam i policiju i Državno odvjetništvo da se što prije očituju o prijavama koje spominje prof. Zadravec. Ako ima kriminala, molim vas, pronađite ga što prije i predajte ga pravosuđu", dodao je.

"Do tada odlučno tražim od dr. Zadravec, kojoj su već do sada izrečene određene mjere upozorenja u skladu s našim propisima, da se suzdrži od daljnjih javnih istupa, neargumentiranih optuživanja ustanove i kolega i blaćenja ugleda ustanove u kojoj radi. O njenim prijavama svoj sud moraju reći nadležna tijela. Ni ona ni ja. Već oni kojima je zakon dao to u zadatak", zaključio je Vatavuk.