Objavljene su uznemirujuće snimke razgovora preminulog novinara Vladimira Matijanića s dežurnim liječnicima.

Istaknuti novinar Vladimir Matijanić preminuo je u petak u 51. godini života. Nakon njegove smrti, njegova životna partnerica Andrea Topić opisala je na Facebooku kako su dan prije Matijanićeve smrti i na dan smrti najmanje deset puta zvali bolnicu. Istaknula je kako ga Hitna pomoć nije htjela hospitalizirati.

U nastavku možete poslušati uznemirujuće snimke razgovora s dežurnim doktorom koji je Matijaniću večer prije smrti rekao da se javi za pet dana te s medicinskom djelatnicom s Infektološkog odjela koja mu je samo par sati prije smrti rekla da piša u lonac pored kreveta. Snimke objavljujemo uz dozvolu portala Index.hr.

4.kolovoza 2022. u 23:12 poziv bolnici na 021 557 111 (Centrala bolnice)

Bolnica: Dobra večer, izvolite.

Matijanić: Dobro jutro. Dobra večer, ispričavam se. Imam covid već dva dana. I inače sam imunokompromitirani bolesnik i imam Sjogrena. I dva dana sam imao temperaturu koja je sad lagano u padu, međutim danas je počeo kašalj. Maloprije sam imao jedan kašalj koji je bio gotovo s hropcem, nisam mogao udahnuti kraće vrijeme. I sad opet normalno dišem pa sad ne znam je li to razlog da dođem na Hitnu ili...?

Bolnica: Pa ne znam. Ajd nazovite hitni prijem Zarazne na 557 565 pa vidite što će vam oni reći.

Matijanić: 565, je l'?

Bolnica: Da, da.

Matijanić: Hvala. Bok.

Bolnica: Molim.



4.kolovoza 2022. u 23.12 poziv na 021 557 565 (Hitna infektologija)

Pusti da zvoni. (u pozadini)

...

Bolnica: Halo?

Matijanić: Halo, je li hitni infektivni?

Bolnica: Je.

Matijanić: Ma molim vas malu pomoć. Imam covid već dva dana i inače sam imunokompromitirani bolesnik. Od večeras mi je počeo kašalj.

Bolnica: Hajde, molim vas, kad ste imunokompromitirani, nazovite našeg dežurnog liječnika na 557 644.

Matijanić: A koji je to?

Bolnica: Doktor Carev.

Matijanić: Dobro.

Bolnica: Bok, bok.

Matijanić: Hvala. Bok.

4.8. u 23:13 razgovor s dežurnim liječnikom na 021 557 644

Liječnik: Halo?

Matijanić: Dobar dan, jesam, dobra večer, jesam dobio dežurnog liječnika?

Liječnik: Jeste.

Matijanić: Ja se ispričavam što vam smetam, uputili su me s hitne infektivne nalaz, evo o čemu je riječ. Imam covid već dva dana, imuno sam kompromitiran, odnosno imam Sjogrena i imam sumnju na sarkoidozu i...

Liječnik: Imate li terapiju za to? Polako.

Matijanić: Imam, uzimam Dekortin i...

Koliko?

Jedan i pol.

Miligram?

Jednu i pol tabletu.

A kolika je tableta?

Isuse, di je sad tableta, samo da pogledam kutiju. Počeo sam ih uzimat jučer praktički.

Niste prije toga?

Ne, nisam zato jer...

Onda niste imunokompromitirani.

Jesam.

A niste, bogami, ako ste imali samo to od terapije.

Pet, pet miligrama. Imam Dekortin i imam onaj vitamin D, ovaj...

Ništa. Čekajte, znači niste imunokompromitirani ako samo to uzimate, a prije toga niste uzimali nikakvu . terapiju.

Nisam uzimao jer sam imao helikobakter pa su mi preporučili…

Oke, oke, uglavnom nemate. E, i?

Dakle, imam covid već dva dana i večeras je počeo kašalj i maloprije sam imao jedan napad gdje sam hroptao, nisam mogao udahnuti. I sad je to prošlo.

To je dobro, to je malo neobično. Jeste inače plućni bolesnik?

Pa ne znam.

Jel sarkoidoza na plućima ili samo čvorovi tako?

Pa čini mi se da je, mene grlo danas peklo.

To peče svakoga tko ima covid. Nego, imate sarkoidozu na plućima ili samo tako kao sumnja na sarkoidozu?

Sarkoidozu na plućima sumnja.

A rendgen? Imate šta na rendgenu?

Bila je neka promjena na rendgenu...

Mala, nije velika, već bi čuli.

Ne, nije.

Dobro, okej. Razumljivo. I, dobro…

Imao sam, pokušao sam kao iskašljat nešto.

Dobro, pa vam je zapelo, dobro, okej. I? Što vam smeta? Što ste htjeli pitati?

Dakle, s obzirom da imam covid već dva dana, da sam prilično nemoćan, mislim iscrpljen. Zanima me trebam li doći na Hitnu ili što moram?

Ne.

Ne?

Ne. Dok normalno dišete, ništa, za dva dana neće biti ništa, imunokompromitirani niste jer to nije dovoljno i da uzimate duže vremena od sedam i pol miligrama Dekortina, ne gleda se kao imunokompromitiranost, pogotovo ne kad se dva dana uzima. Znači, u dva dana baš pogoršanja nema, čak ni imunokompromitiranim – a to niste, tako da ste jedno mirni pet dana. Ako za pet dana budete i dalje imali fibru i teže disali, dođite.

Molim? Ja dišem normalno, ali…

Znam, zato vam i govorim.

Sad mi se dogodio ovaj ispad koji je bio dosta, dosta ružan jer sam pokušao to nešto iskašljat što mi je grgljalo u grlu.

Pa dobro, to ste, eto, pokušali iskašljat pa se malo ispripali, ako vidite još malo krvi unutra, bit ćete još više prepadnuti, ali to tako bude. Nema to veze. Znači, najbitnija stvar da vi u mirovanju dobro dišete i da fibra nije duža od pet dana. Ako tako ne bude, vi svratite. A sad nema potrebe dolazit ranije. Nema terapije koja će vas... spriječit vam širenje ili ne znam šta. To ne postoji.

Fibra pada. Fibra pada preko dana.

Pa dobro, fibra će vam biti koji dan, mislim, ne znam. Kažem vam, ako vam je manje od pet dana. Znači, ako prođe pet dana fibre 38, pet dana da je stalno 38 fibra, dođite, ili ako počnete teško disati u mirovanju. Eto. Drugo ništa.

Okej.

I ako budu teški bolovi i ne znam šta. Ali, zapravo, ja ne očekujem da će doći uopće do znakova bolesti, slabosti, imati išta drugo prvih četiri, pet dana.

A poslije?

Poslije šta bude. Nisam vidoviti Milan.

Dobro.

A i mala možda, zbog te sumnje na sarkoidozu, možda mala šansa da će vam biti nešto lošije nego drugima, ali u pravilu niti ta terapija niti vaše bolesti ne znače da će išta biti gore nego bilo kome drugome. Jeste se vi cijepili?

Nisam.

E, jebiga. Jeste imali koronu?

Nisam.

A što da vam kažem. To vam sprječava ne samo od zaraze ili novog virusa nego i teškog, teškog oblika bolesti. Koliko vam je godina?

Pedeset.

A pa nije puno, ajde. To da je došlo, da je bila delta i ono prije delte, onda bi vi već bili polako... Ne odmah, ali za pet dana bi već bili kod nas, a za omikron vjerovatno neće biti ništa ozbiljno. Najvjerovatnije. Bez obzira na sve što imate.

Dobro.

Hvala, bok.

Eto ga! Ajte, bok bok.

5.kolovoza 2022. u 8 ujutro - Hitna infektologija

Bolnica: Molim? Halo?

Matijanić: Dobro jutro. Jesam li dobio hitnu infektivnu?

Je.

Od utorka ujutro imam covid i od jučer, sinoć, noćas imam jake bolove u mišićima i zglobovima. Malaksalost ogromnu.

E...

Šta bi zapravo trebalo uzimati?

Šta ste uzeli za bolove?

Nisam još ništa.

Pa znači ovako... Koliko imate kila?

Pa sedamdesetak.

Možete uzeti Lekadol. Onaj od 500, uzmite dva.

A njih uzimam cijelo vrijeme.

Pa onda probajte s brufenom.

Aha.

To vam jednostavno u sklopu bolesti je ovaj...

Može li Neofen?

Može, može. Od koliko imate? Od 400 bit će...

Je.

E pa možete uzeti jedan i pol.

Dobro.

Eto pa ćete vidjeti. Ako vam na Neofen ne prođe, onda dođite pa ćemo vidjeti.

Dobro, bok.

Eto, bok.

5. kolovoza 2022. u 12:30 poziv na 021 557 565 (Hitna infektologija)

Bolnica: Molim?

Matijanić: Dobar dan, imam 50 godina. Imam dva dana covid.

Halo? Ponovite, molim vas.

Dakle, imam 50 godina i treći dan covida.

E?

Imam intersticijsku bolest pluća i Sjogrena. Temperatura mi je pala, međutim osjećam se užasno nemoćno. Mišići me jako bole.

Dobro…

Popio sam Brufen i Lupocet međutim nemam nikakve reakcije na to i ne mogu se praktički kretati od kužine do WC-a.

Aha.

Znojim se dosta.

I?

Iako nemam temperaturu. Neki hladan znoj. I ne znam jesam li ja za hospitalizaciju.

Stavi masku na nos (*nekome sa strane)

Šta mislite?

I šta vi sad mene zovete?

Pa trebam li u bolnicu pobogu ili ne?

A slušajte, ovi… Vi odlučite, ja vas ne vidim, ja ne znam šta bi vam rekla.

Aha.

Fibre više nemate. Kakvi ste s disanjem?

Pa dišem ubrzano jer se krećem. Kad se krećem, onda…

A zašto se krećete?

A moram otići do WC-a, do kužine.

A ne morate otići do... a s kim živite?

Sa ženom.

A ne morate otići do kužine, nego morate ležati u krevetu i otići do WC-a. Ha, za mokriti može vam neku posudu staviti i proliti. Imate li možda onu ___ saturaciju kisikom?

Nemam. Je l’ može doći netko eventualno me pregledati?

A tko?

Pa liječnik neki.

Zovite Hitnu.

Dobro.

E, znači ovdje kod nas vi možete doći privatno, mi ne idemo po kućama. Eto, bog.



5. kolovoza 2022. 12:37 poziv na 021 557 111

Bolnica: Molim? Halo?

Matijanić: Jesam dobio Hitnu?

Centrala bolnice, recite?

Hitna mi treba? Kako hitnu dobiti?

Hitna vam je 194, nazovite.

Dobro.

Samo 194.



5. kolovoza 2022. u 12:37 poziv Hitnoj na 194

Matijanić: Halo, hitna.

Hitna: Dobar dan.

Dobar dan. Znači ovako, imam 50 godina, imam Sjogrena i, ovaj, i Intersticijsku bolest pluća i prije tri dana imam covid. Temperaturu danas nemam, međutim od noćas imam strahovitu malaksalost. Jako me bole mišići i zglobovi, pio sam brufene i lupocete, ne pomaže ništa.

A kolika je temperatura?

Sad je 36.

Kolika bude u toku dana? Kolika je najveća?

Bila je 38,9 najviša, jučer je bila 37,4.

Dobro.

I zanima me postoji li mogućnost da dođe netko da me pregleda kući? Barem da vidimo, jer sam, nisam u stanju da se krećem puno.

Recite mi godina rođenja je?

'72.

'72. je l'?

Mhm.

Dobro. Dobro, ajde malo ćete se, ovaj, mi ćemo poslat čim budemo mogli, malo se strpite.

Koliko otprilike?

A mi nastojimo odmah sve to rješavat ako je ikako moguće. Eto ga, ajde.

Okej, bok.

Ajde bok.

Hitna je došla na taj poziv. Kako stoji na medicinskoj dokumentaciji, stigli su u 13:07. Tada je Andrea Topić tražila da Matijanića hospitaliziraju. No, tim Hitne rekao je da za tim nema potrebe te da se u slučaju pogoršanja jave na Hitnu infektologiju.

Samo sat vremena kasnije, u 14:14 Topić zove Hitnu jer Matijanić ne može disati i poplavio je. Kad su stigli, pokušali su ga i reanimirati, no preminuo je.