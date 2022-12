Na blagdanskom stolu tradicionalno će se, uz puricu, naći i svinjetina. Ima li u tom sektoru razloga za zadovoljstvo, provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

Hrvatskoj, prema procjenama, nedostaje oko milijun vlastitih svinja. Već sada po selima je gotovo nemoguće naći odojak za novogodišnju noć. Po svemu sudeći, čeka nas još manje tog domaćeg mesa.

Proizvođač svinjskog mesa u Otoku kod Vinkovaca Vladimir Ferbežar najavio je radikalne poteze nakon Nove godine.

"Problemi su uvijek bili u svinjogojstvu. No, kako je korona počela, počeo je nagli pad, do 30 odnosno 40 posto prometa je nedostajalo i tu smo bili u problemima. Država je uskočila, pomoći su stizale i išlo je, ali tržište se nije povećavalo ni sređivalo", kazao je Ferbežar i dodao da je rasla i cijena hrane.

"Pokušavali smo, ali dalje ne ide. Od Nove godine do Uskrsa ćemo smanjiti proizvodnju na 10 posto onoga što smo imali. Ne vrijedi. Što više radim, više gubitaka pravim", kazao je.

"Ne znam što ću do kraja imati, ni kuću, sve sam rasprodao da bi posao opstao", dodao je Ferbežar.

Imao trgovinu na Dolcu

Na Dolcu u Zagrebu je imao prodavaonicu koju je zatvorio kad je počela epidemija korone.

"Ona je izvrsno radila. Počela je korona, turisti su prestali dolaziti, dogodio se i potres i to se više nikad nije vratilo u normalu", dodao je.

Cijene svinjetine rekordno su visoke, no Ferbežar kaže kako on to ne osjeti.

"Ja vidim reklame, konkretno odojak je po 35 kuna živi, ali to je reklama, nitko ga nije prodao. Kod mene odojak košta kao i uvozni, jefitni i niže kvalitete po trgovačkim centrima. Kod mene je cijena jednaka", navodi.

"Naši ne razumiju - uvozna svinjetina dolazi već 10 ili 15 godina i konstantno se priča - obrazloženja su da oni imaju viška. Nemaju viška, oni svoju proizvodnju održavaju. Ali sufinanciraju da se izveze ono što im ne treba", zaključio je Ferbežar.

