Sve češće nesreće na gradilištima: Koliko je važno koristiti kvalitetnu zaštitnu opremu

Čavli koji strše iz greda poslaganih po podu, žbuka koja otpada, odbačene armaturne mreže, izvor plamena – sve je to samo mali dio potencijalnih opasnosti koje vrebaju na gradilištima. Zbog velikog rizika od ozljeda radovi na gradilištu već se godinama ubrajaju među najopasnije djelatnosti.

Posljedice mogu biti teške ozljede, ali nažalost, i smrtni slučajevi. Tako je u 2022. godini na gradilištima zabilježeno čak 20 smrtnih slučajeva, a 171 radnik je ozlijeđen. Svaki četvrti, primjerice, ozlijedio se proklizavanjem ili padom. A svaki deseti nastradao je od udarca predmeta koji se kreću, padaju ili lete.

Kvalitetna zaštitna oprema treba biti navika (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

U Hrvatskoj je trenutačno aktivno više od 1600 gradilišta, a potencijalnih opasnosti koje se na njima skrivaju znatno je više. Zato kvalitetna zaštitna oprema treba biti navika, kao pranje zubi ili vezanje sigurnosnog pojasa u automobilu. Navika koja spašava život. Svaki bi radnik na gradilištu trebao poznavati rizike kojima je izložen i ozbiljno shvaćati onu staru "kaciga glavu čuva". Ako se rizik već ne može izbjeći, treba učiniti sve kako bi se minimizirao. Makar to značilo da ćete minutu zakasniti na gradilište jer se morate vratiti po kacigu i radne rukavice zaboravljene u automobilu.

No je li sva zaštitna oprema dobra zaštitna oprema? Hoće li svaka kaciga sačuvati glavu? Hoće li svake radne cipele sačuvati prste kad nešto teško padne na njih? Svaka radna cipela, svaka jakna, svaki par hlača koje nose oznaku zaštitne opreme podliježu rigoroznim europskim zakonima i ne mogu se bez certifikata naći na policama.

Svaka radna cipela, svaka jakna, svaki par hlača koje nose oznaku zaštitne opreme podliježu rigoroznim europskim zakonima (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

"Samo ispitivanje jedne cipele sastoji se od više desetaka različitih testiranja koje mora proći da bi dobila dozvolu da se može plasirati na tržište kao zaštitna oprema. To su testiranja koja traju šest-sedam mjeseci. Fokus je čovjek, njegova sigurnost i jako je važno da zadovoljimo sve kriterije", ispričala nam je Marjana Kobal, direktorica razvoja grupe tvrtke Lacuna.

Puno više od tvornice iz koje izlazi kvalitetna zaštitna oprema

Lacuna grupa je internacionalna tvrtka koja u svom poslovanju objedinjuje razvoj, proizvodnju, doradu, distribuciju i promociju osobne zaštitne opreme, koja uključuje asortiman zaštitne i radne odjeće, zaštitne cipele, zaštitne rukavice, jednokratni program te korporativnu odjeću i promoartikle. Obišli smo proizvodni pogon u Svetom Križu Začretju i iz prve ruke vidjeli kako pod brendom Lacuna nastaju kvalitetni proizvodi radne i zaštitne odjeće.

Radna odjeća obično se izrađuje od materijala koji su otporniji na habanje i mehanička oštećenja (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

"Radna odjeća obično se izrađuje od materijala koji su otporniji na habanje i mehanička oštećenja nego što su materijali koje koristimo za izradu dnevne ili modne odjeće. Razlika u materijalima koji se koriste za radnu odjeću je njihova otpornost i izdržljivost. Radna odjeća je projektirana i mora biti pogodna za teške uvjete rada. Ako pričamo o zaštitnoj odjeći, to su onda materijali koji imaju posebna svojstva, primjerice otpornost na toplinu, kemikalije, električni luk i slično", objašnjava nam Ivica Mlinarić, voditelj proizvodnje.

Vending mašine - najsuvremeniji pristup za izdavanje osobne zaštitne opreme (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

No Lacuna je puno više od tvornice iz koje izlazi kvalitetna zaštitna oprema. To je tvrtka čiji ljudi jako puno ulažu u razvoj i uvijek žele biti korak ispred svih. A taj korak ispred su njihove vending mašine – moderna tehnologija koja donosi uštede. Zamislite je kao one aparate za kavu, grickalice ili slatkiše koji se nalaze u svakoj tvrtki, ustanovama, bolnicama.

Lacunine vending mašine su najsuvremeniji pristup za izdavanje osobne zaštitne opreme. Ako, primjerice, radnik na gradilištu zaboravi svoje rukavice, zahvaljujući vending mašini može dobiti nove u manje od 20 sekundi.

"Kada bilo koji radnik dođe u potrebu da treba doći do svoje osobne zaštitne opreme, on može u slučaju da radi noćnu smjenu, da mu je skladište zatvoreno, da nema mogućnost pristupa opremi doći do aparata, uzeti opremu i osigurati sebe te može nesmetano nastaviti svoj rad", ispričala nam je Tanja Beloša, prodajna specijalistica.

Vending mašine - najsuvremeniji pristup za izdavanje osobne zaštitne opreme (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Vending mašine, kao budućnost izdavanja osobne zaštitne opreme, znače sigurnost u svakom trenutku jer su dostupne 24/7. Dosad je na europskom tržištu implementirano više od 250 vending mašina u više od 170 tvornica.

Od zaštitne opreme do radnih jakni, hlača, odjeće za medicinu, gastronomiju...

Ono što zamislite u Lacuni mogu ostvariti. Ako želite radnu odjeću posebnih boja i uzoraka, Lacunini stručnjaci to će i napraviti. Proces custom made radne odjeće započinje konzultacijama s kupcem, nakon toga pristupa se izradi kroja i proizvodnja može početi.

Od zaštitne opreme do radnih jakni, hlača, odjeće za medicinu, gastronomiju... (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

"Jako je važno kroz taj proizvod dati nešto više od samo dobrih materijala, đonova. Ljudi traže komociju, komfor, da se dobro osjećaju kad rade i mi im pokušavamo svojim proizvodima to i osigurati", priča nam Marjana Kobal dok nam pokazuje jedno odijelo koje zadovoljava šest različitih standarda, poput zaštite od plamena, kod zavarivanja, antistatičke zaštite, kemijske zaštite…

Svaki novi proizvod koji razvijaju, kaže, za njih je velik izazov jer donosi nove tehnologije, nove materijale. Jako puno ulažu u razvoj i uvijek žele biti korak ispred svih.



