UŽIVO Tomašević naručuje nove tramvaje, a ovi će stvarno biti novi: "Ovo je povijesni dan"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak potpisuje ugovor za nabavu novih tramvaja ZET-a. Ovoga puta zaista je i riječ o novim tramvajima, koji nastaju u proizvodnom pogonu tvrtke Končar – Električna vozila. 20 ih se već proizvodi, a naručit će ih još 20.

Tomaševića su ranije kritizirali zbog nabavke 11 tramvaja iz Njemačke za koje se ispostavlo da su stari 30 godina, iako su kvalitetom zadovoljavali potrebe grada te su bili opremljeni i rampama za olakšani pristup osobama s invaliditetom.

Josip Ninić predsjednika uprave Končar – Električnih vozila na početku je kazao kako je u tvornici gotovo spremno već sedam tramvaja te da je ovo već drugi ugovor Grada i tvornice za novih 20 tramvaja.

Presjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović istaknuo je kako je ovo drugi ugovor s Končarom u godinu dana za nabavku 40 novih tramvaja koji će u roku od godinu dana obnoviti vozni park grada.

Tomašević je današnji dan nazvao povijesnim danom te rekako kako je ponosan da može pospisati ugovor za nabavku novih 20 tramvaja uz već ranije naručenih 20 tramvaja koji bi na gradske pruge trebali izaći u travnju iduće godine.

"Ovo će biti prvi tramvaj koji će se na ulicama naći nakon 15 godina", naglasio je. "A posebno sam ponosan što će oni biti proizvedeni u Zagrebu, od strane domaćeg poduzeća u kojeg je ugrađena domaća pamet", istaknuo je.

Novi tramvaji će biti financirani iz EU fondova prema natječaju kojeg su potpisali s Ministarstvom prometa. "Tu ne stajemo. Do kraja ove godine raspisat ćemo natječaj za kupnju još 40 tramvaja i to ovoga puta dužih od ovih kraćih koji sada izlaze na ulice", rekao je i dodao kako ovi tramvaji sada koštaju oko 80 milijna eura. "To je veća investicija od cijele sljemenske žičare".

"Zagrepčani će imati pouzdaniju i kvalitetniju vožnju i to je ono što je najvažnije", rekao je Tomašević.

Govoreći o problemu s vozačima ZET-a kojih nedostaje, Tomašević je rekao kako su povećane i plaće i koeficijenti te da ih sada nedostaje oko stotinjak. "Što se tiče stranih radnika, vidite da je u drugim gradovima taj pokušaj bio neuspješan, tako da mi radimo sve da privučemo vozače".

"O stranim radnicima razmišljamo u svim gradskim poduzećima, no vidite da to u gradskom prijevozu nije uspjelo, primjer je u Rijeci. Sve se radi da smanjimo nedostatak radnika, a to radimo povećanjem plaće", odgovorio je Tomašević na novinarsko pitanje.