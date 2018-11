Dvadeset potpisnika zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma, dviju građanskih inicijativa "Istina o Istanbulskoj" i "Narod odlučuje", došlo je od 19. do 21. studenoga u prostorije tvrtke APIS IT obaviti uvid u svoje nevažeće, odnosno neispravne potpise, doznaje Hina u srijedu u Ministarstvu uprave.

Uvid u neispravne, odnosno nevažeće potpise u tvrtki APIS IT građani-potpisnici zahtjeva za državni referendum, mogli su, na poziv Ministarstva, obaviti od ponedjeljka 19., do srijede, 21. studenoga.

U ponedjeljak 19. studenoga, uvid je bio u terminu od 9 do 15 sati, u utorak od 15 do 19 sati, a u srijedu od 14 do 18 sati.

Na uvid u nevažeće potpise u ponedjeljak, 19. studenoga, je došlo dvoje građana-potpisnika, 20. studenoga njih 10, a danas, 21. studenoga, je došlo osam građana-potpisnika zahtjeva za referendum, vezanih za izmjene izbornog zakonodavstva i otkazivanje Istanbulske konvencije, doznaje se od glasnogovornice Ministarstva uprave Željke Perić.

Za uvid u svoje nevažeće, odnosno, neispravne potpise prvotno se prijavilo ukupno 18 potpisnika zahtjeva za državni referendum, dviju građanskih inicijativa "Istina o Istanbulskoj" i "Narod odlučuje", ali ih je na kraju uvid obavilo njih 20.

Naime, kako je objasnila glasnogovornica Ministarstva uprave Željka Perić, danas su u tvrtku APIS IT došla dvojica starijih muškaraca, pojasnili su kako nemaju pristup internetu, putem kojeg se trebalo prijaviti za uvid, te kako dosad uopće nisu čuli da se mogu prijaviti za uvid, a željeli bi provjeriti svoje potpise.

Povjerenstvo im je to i omogućilo, a oba njihova potpisa su bila valjana i nije bilo ništa sporno, rekla je glasnogovornica Perić.

Ministarstvo uprave je 13. studenoga obavijestilo o rasporedu uvida u potpise prikupljene u organizaciji dviju građanskih inicijativa, koji su nakon provjere i prebrojavanja proglašeni neispravnim i nevažećima. Zainteresiranoj javnosti omogućen je uvid u neispravne, odnosno nevažeće potpise u prostorijama tvrtke APIS IT kojoj je bila povjerena provjera potpisa.

Ministarstvo će također od 26. do 28. studenoga omogućiti uvid predstavnicima građanskih inicijativa "Istina o Istanbulskoj" i "Narod odlučuje", čiji će predstavnici moći pregledati svih 44.974, odnosno 40.875 nevažećih potpisa.

Građanske inicijative za to su mogle odrediti do deset predstavnika po svakom od tri referendumska pitanja.

Predstavnici GI "Istina o Istanbulskoj" dobili su termin za pregledavanje potpisa 26. studenoga od 9 do 15 sati. U istom razdoblju, 27. studenoga, predstavnici GI "Narod odlučuje" moći će pregledati nevažeće potpise iz zahtjeva za raspisivanje referenduma o izmjeni članka 72. Ustava RH, a dan kasnije, 28. studenoga, iz zahtjeva za raspisivanje referenduma o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72. a.

Za predstavnike građanskih inicijativa ostavlja se mogućnost za određivanjem dodatnih termina ako se pokaže objektivna potreba i ako se o tome dogovore sve zainteresirane strane.

Prijavljeni predstavnici organizacija civilnog društva (GONG, Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, Centar za civilne inicijative, B.a.B.e. i Kuća ljudskih prava) imaju mogućnost promatrati uvide potpisnika i predstavnika građanskih inicijativa u sve navedene dane vršenja uvida, o čemu su i pojedinačno obaviješteni. (Hina)