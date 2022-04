Nakon dvije godine pauze zbog koronavirusa u Zadar se vraća utrka Wings for Life World Run. Osmog svibnja u 13 sati će se na startu u gradu sv. Donata pojaviti 5000 natjecatelja. Među njima će biti neki bivši pobjednici, ali i oni koji će prvi put osjetiti tu nevjerojatno pozitivnu atmosferu na ovom globalnom humanitarnom događaju.

Željka je 2017. pobijedila na utrci Wings for Life World Run. Plan joj je bio trčati 15-ak kilometara, no catchers car ju je uhvatio na 44-om.

''Ovu utrku posvećujem dečku koji je prije sedam dana pao s bicikla i slomio ključnu kost. On je trebao trčati na mom mjestu, ali zbog pada nije bio sposoban tako da sam ja trčala umjestio njega i posvećujem utrku njemu. Prošle godine sam željela biti blizu pobjede, ali nisam. Prošle godine sam završila utrku Ironman Havaji svjetsko prvenstvo i to mi je bio jedan od snova i to sam ostvarila i evo upravo sam pobijedila u Wings for lifeu i još jedno ostvarenje snova'', govori Željka Šaban Miličić.

A Željka će ove godine na startu biti s Mirsadom, mladim influenserom kojeg priprema za ovu humanitarnu utrku, čiji je cilj pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine.

''O utrci sam čuo, naravno, sve najbolje, da je to jedna od najboljih utrka na svijetu i očekujem savršenu atmosferu. Naravno trčimo za one koji ne mogu i evo puca me adrenalin i jednostavno ne mogu dočekati'', govori Mirsad Karić.

''Mirsad nije puno trčao, radio je dosta teretanu, ali ima neku fizičku spremu tako da smo samo nastavili s tim treninzima trčanja. Želim podržati Mirsada i trčati za sve one koji to ne mogu. Mislim da ću ići rezervirano ove godine i trčati s velikim užitkom i doživjeti atmosferu u punom smislu'', priča Željka Šaban Miličić.

''Mislim da ću uživati i da će mi to biti jedan od najboljih trenutaka u životu jer već neko vrijeme treniram, odlučili smo se na ovaj potez, ogromna mi je želja da to istrčim i vidjet ćemo koliko će ići'', kaže Mirsad Karić.

U Zadru će prvi put nastupiti i Rafaela koju za utrku priprema triatlonac Andrej Vištica, i to na daljinu.

O zadarskom izdanju utrke Wings for life World run i atmosferi u gradu SV. Donata čula je, naravno, sve najbolje.

''Moji frendovi su išli dosta puta s nekim grupama, ja nisam nažalost, ali čula sam sve najbolje. To je humanitarna zadruga koja radi na tome da se nađe lijek i svi imaju isti cilj da se pomogne i mislim da je to lijepa gesta i lijepo je kad svi dođu, a imaju isti cilj. Mislim da te pukne adrenalin tamo i nije bitno jesi trčao dva kilometra ili 20. Bitno da si pomogao i to je nešto najbolje što se može napraviti'', priča Rafaela Seba.

Zadarska utrka samo je dio sportskog spektakla koji se istodobno odvija u mnogim svjetskim gradovima, a svi sudionici vjeruju da smo svakim korakom sve bliže ostvarenju plemenitog cilja.



