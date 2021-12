Održivost je u posljednje vrijeme u sve većem fokusu, a mnogi su na prvi korak prema zelenijoj budućnosti odlučili naporaviti tamo gdje provode najviše vremena – u kuhinji.

Zero waste koncept usmjeren je na život sa što manje ili idealno u potpunosti bez otpada, a reduciranje otpada u kuhinji jedna je od najlakših stvari koju svako od nas može početi prakticirati. Planiranje obroka, kupnja sezonskih, lokalno uzgojenih namirnica i “prave”, neprerađene hrane te svježih domaćih proizvoda prvi su koraci koji će povećati kvalitetu života, a smanjiti otpad i troškove. Drugi korak je svakako savjesnije kuhanje i iskorištavanje namirnica te njihovo pravilno zbrinjavanje.

Kako je baš održivost u srži Audi strategije poslovanja, a renomirana chefica Hotela Esplanade, Ana Grgić Tomić hrvatska pionirka takvog promišljanja kada je riječ o hrani, udružili su snage u prvom Audi 0 waste Masterclassu u kojem, osim dva vrhunska recepta, chefica Grgić Tomić otkriva neke vrlo primjenjive trikove kuhanja po principu ”od korijena do stabljike”.

- Mislim da je jedna od privilegija mog posla i ta što mogu kroz svoj rad i suradnje propagirati smanjenje otpada od hrane i održivost, odnosno ’zero food waste’ filozofiju i smanjivanje našeg utjecaja na okoliš u kontekstu hrane koju konzumiramo i svakodnevno pripremamo. Ja već dugi niz godina podržavam WWF-ovu kampanju Fish Forward za održivo ribarstvo, a Hotel Esplanade u kojem vodim kuhinju prvi je hotel u Hrvatskoj i regiji koji se priključio globalnom projektu 'Food Waste' WWF-a.

Suradnja s Audijem u tom se smislu pokazala kao prirodna jer riječ o brandu koji svoje poslovanje temelji na viziji održive budućnosti i tu nije riječ samo o smanjenju emisije štetnih plinova. Riječ je o svim segmentima proizvodnje, kao što ja ne bacam ostatke namirnica s kojima kuham. Ono što bi neki smatrali otpadom, mi pretvaramo u nešto drugo. Ja s ostacima hrane na primjer radim temeljce koje poslije koristim u kuhanju, a u Audiju od raznog proizvodnog otpada, ostataka tkanina, tepiha ili plastičnog otpada iz oceana izrađuju tepihe i podne prostirke, a reciklirane PET boce pretvaraju u navlake ili poklopce prtljažnika.

Sve se promišlja i unapređuje. Audi to radi sa svakim segmentom proizvodnje, a ja sa svakim jelom koje stavljam na jelovnik i vjerujem da to doista može biti poticajno. To je ujedno i dokaz da svatko od nas sam oblikuje budućnost te da je sve u našim rukama i stavu. Svakim obrokom ili svakom odlukom možemo promijeniti svijet na bolje. U Audiju bi rekli Future is an attitude i ja bih se složila. – istaknula je Ana Grgić Tomić.

PR Foto: PR

U formi video Masterclassa Audi i chefica Ana Grgić Tomić predstavljaju dva jela koja aromama i savjesnom pripremom mogu upotpuniti i vaše blagdane. Janjeće koljenice u umaku od začinskog bilja i korjenastog povrća te bozićni kolač sa sušenim voćem i citrusima najukusniji su poticaj svim pojedincima koji žele mijenjati stvari nabolje, doprinijeti svjetlijoj, održivoj budućnosti i koji se slažu s krilaticom: future is an attitude.

Recepte preuzmite ovdje.