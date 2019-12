Još jedan problem za Visoki kazneni sud.

Kako je potvrđeno Dnevniku Nove TV, Ustavni sud stopirao je rad Visokog kaznenog suda, a trebao je početi od Nove godine. Provjerili smo što je sporno Ustavnom sudu.

Sporno je - zadire li možda Visoki kazneni sud u ustavni položaj Vrhovnog suda. Visoki kazneni sud trebao bi donositi pravomoćne odluke o presudama županijskih sudova, a Vrhovni sud je najviši sud u državi. On je zadužen za jedinstvenu primjenu prava ravnopravno za sve. To je ono što će analizirati suci Ustavnog suda.

Doznajemo bi suci Ustavnog suda svoju odluku mogli donijeti u idućih mjesec - dva iako za to imaju rok od godinu dana. Odluku da stopiraju rad Visokog kaznenog suda donijeli su jer imaju tu mogućnost kako bi spriječili moguću tešku i nepopravljivu štetu koja bi se mogla dogoditi ako sud počne s radom.

Jedanaestero novih sudaca morat će pričekati odluku Ustavnog suda i ostati na svojim sadašnjim poslovima do odluke Ustavnog suda. Državno sudbeno vijeće obaviješteno je o odluci Ustavnog suda. Trebala je biti održana prisega novih sudaca idući tjedan, no to se sada neće dogoditi niti će novi suci stupiti na novu dužnost dok se ne donese odluka Ustavnog suda.

Ta odluka može biti različita. Može se dogoditi da Ustavni sud zaključi kako nema ništa sporno i onda će Visoki kazneni sud započeti sa svojim radom. Zaključe li da Visoki kazneni sud zadire u nadležnost Vrhovnog suda, onda bi mogao biti problem i Visoki kazneni sud bi se trebao drugačije regulirati i njihova nadležnost. Problem je to za Ministarstvo pravosuđa. Odluku čeka i sudac Ivan Turudić, on je zadužen za poslove uprave do osnivanja novog suda. On je ovaj slučaj odbio komentirati.

