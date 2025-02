Bizarna priča iz Hrvatske: Stočara "slučajno" proglasili ratarom, ali najbolje je tko je dobio državnu zemlju

Sve je žešća borba za državnu zemlju koja ide u 15-godišnji zakup. Poljoprivrednici na istoku Hrvatske već tjednima traktorima blokiraju ceste. Priču još pikantnijom čini što je na natječaju državnu zemlju dobio općinski načelnik, njegov stric, ali i rodbina jedne općinske djelatnice.

Da nešto ne štima potvrđuje i to što su vlasnici 150 krava umjesto među stočarima - završili među ratarima. Nisu to jedini bizarni dijelovi ove priče

Mještani su zavapili ekipi Poziva za pomoć. "Pozdrav iz općine Štefanje. 23 poljoprivrednika iz ove male općine će morati staviti ključ u bravu. Prilikom podjele državne zemlje smo prevareni od strane povjerenstva. Kucali smo na sva vrata, a s nama jedino što rade jest da se loptaju. Svi se kunu u selo i seljaka, a ono malo ljudi što želi raditi na poljoprivredi se strateški uništava. Dođite vidjeti što se sve radi s državnom zemljom".

Zbog 290 hektara državne zemlje nastala je prava seoska buna u općini Štefanje. Zemlja - najpotrebniji resurs za opstanak 17 štefanjskih poljoprivrednika iz dana u dan postaje sve nedostižniji cilj. Posljednji čavao u lijes, kažu, odluka je općinskog povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta.

"Znam ime svake krave i bika u staji. Volim to što radim, ali iskreno nakon ove odluke povjerenstva ne znam što ću danas, sutra dati svojim životinjama za jesti", ispričao je Mile Špehar.

Općina Štefanje raspisuje natječaj za zakup državnog zemljišta. Općinsko vijeće postavlja sedam članova povjerenstva. Glavni zadatak im je pravilno bodovanje svih ponuda. I tu zapravo kreće cijela priča.

"Apsurd je kod mene što ja imam 130 krava, a mene su prebacili u ratara. Napisali su mi da se u budućnosti planiram baviti proizvodnjom mlijeka, a imam farmu od 130 krava, sveukupno 300 grla stoke, ja ne znam što je to onda", rekao je Drago Kovažnik.

Za načenika općine prigovori poljoprivrednika imaju težinu, ali smatra da greške nisu namjerno napravljene.

Poljoprivrednici su angažirali odvjetnika, a ubrzo stiže i očitovanje povjerenstva.

"Oni su priznali određene propuste i opravdali su ih nekim tehničkim pogreškama za koje su naveli da će ih kasnije tijekom vremena ispraviti, međutim to je nemoguće. Iz razloga što je već općinsko vijeće donijelo odluku o izboru, najpovoljnije ponude im je ministarstvo na to dalo suglanost i više se naknadno ništa može popraviti na toj razini", rekla je odvjetnica Nataša Ružička.

Među onima koji su dobili državnu zemlju ima i poznatih. Primjerice sam načelnik općine Štefanje, njegov stric, otac od pročelnice kao i njezin stric - načelnik susjedne općine.

"Dakle ja sam ovdje načelnik volonter i meni je primarni posao i ondje gdje zapravo primam plaću i primam prihode moj OPG, tako da ne bih ni ja smio svoj posao dovoditi u pitanje i ugrožavati proizvodnju OPG-a zbog toga što sam ovdje načelnik. Naravno i s druge strane i kao načelnik ne smijem dovoditi svoj OPG opet u povoljniji položaj u odnosu na druge, tako da je meni tu zaista sve bilo teško izbalansirati", rekao je načelnik Silvestar Štefović.

Kaže konzultirao se je i s državnim povjerenstvom za odlučivanju o sukobu interesa. Dodaje da su na potezu nadležne institucije.

Ljudima iz odvjetništva ovo je, kažu, prvi glas.

"U navedenom postupku nije zatražena 'dokumentacija' budući da u fazi provedbe javnog natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem državno odvjetništvo nije nadležno postupati".

Za predsjednika općinskog povjerenstva ovo je završena stvar i on pred kamere ne želi.

Postoji li rješenje?

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić o cijelom je slučaju razgovarao s Tugomirom Majdakom, državnim tajnikom u ministarstvu poljoprivrede.

"Greške se ne bi trebale događati na ovaj način. Povjerenstvo koje definira postupke sukladno Zakonu o dodjeli državnog poljoprivrednog zemljišta putem zakupa treba raditi sukladno svim odredbama zakona. Ministarstvo je ovaj tjedan poslalo prigovor koji nam je pristigao s razine općine, odnosno jednog poljoprivrednika. Mi smo, na razini stručnih službi, ocijenili da moramo taj prigovor uputiti povjerenstvu kako bi ono ponovno izvršilo procjenu na temelju prigovora", rekao je Majdak.

Majdak naglašava da povjerenstvo mora postupati po prigovoru, odnosno dokumentu koje im je Ministarstvo uputilo.

Rekao je da uvijek postoji mogućnost poništenja natječaja.

"Ne pribjegavamo preporuci jedinicama lokalne samouprave da se poništi natječaj, no ako dođe do nepravilnosti, to je također jedna od mjera za provedbu raspolaganja državnih poljoprivrednih zemljišta".

U odgovoru povjerenstva kojeg su dobili poljoprivrednici negdje stoji da trebaju biti podaci o vrsti proizvodnje, a negdje ne. "Kako bi se kvalitetno bodovalo, moramo odrediti vrstu proizvodnje, tko se čime bavi, tko je stočar, tko se bavi voćem i povrćem. To su prioriteti", rekao je.

Na pitanje novinara Domagoja Mikića kako je moguće da čovjek s 200 krava završi kao ratar, Majdak je rekao da je to također pitanje koje se treba pitati povjerenstvo, odnosno jesu li utvrdili brojčano stanje životinja kao što je propisano.

"Mi smo promptno reagirali nakon što nam je dostavljen prigovor. Naše službe su utvrdile da postoji opravdanost slanja tog prigovora prema povjerenstvu i ono se mora hitno sastati kako bi se okončao ovaj natječaj. Očekujemo povratnu informaciju u doglednih 10-ak dana", zaključio je Majdak.

Detalje ovog slučaja pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Domagoja Mikića.

