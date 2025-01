Marina i Dimcho upoznali su se u Beču gdje su oboje završili prestižnu akademiju i godinama živjeli. No kažu, duboko u sebi su znali da to nije to. Nešto je nedostajalo. Spakirali su se, došli u Hrvatsku u kojoj nemaju nikog svoga, u zemlju čiji jezik ne poznaju. Ne samo da su doselili već su i kupili kuću u malom slavonskom gradu.

Njihova je priča mnoge njihove poznanike ostavila u čudu i s bezbroj upitnika nad glavama. No oni su kaže napokon sretni jer žive onako kako su oduvijek željeli. Priču donosi reporterka Provjerenog Maja Medaković.

