Predsjednik Donald Trump ne bi isključio mogućnost istrage protiv bivšeg predsjednika Joea Bidena, rekao je u prvom intervjuu nakon inauguracije koji je dao za Fox News.

U razgovoru sa Seanom Hannityjem, Trump je također opetovano kritizirao guvernera Kalifornije Gavina Newsoma, postavio moguće uvjete za sredstva za Kaliforniju koja je opustošena šumskim požarima i zakleo se da će kazniti gradove koji ne surađuju s njegovim imigracijskim programom.

Trump je kritizirao Bidenovu odluku da pomiluje članove vlastite obitelji i neke osobe koje je Trump istaknuo, uključujući članove odbora za 6. siječnja i svjedoke te dr. Anthonyja Faucija.

Zatim je rekao da je možda tužna stvar što Biden nije izdao pomilovanje za sebe.

"I, znate, ono što je smiješno, a možda i tužno, nije sam sebi dao pomilovanje", rekao je Trump Hannityju, piše CNN.

Kasnije je u intervjuu dodao: “Pa, prošao sam kroz četiri godine pakla s tim ološem s kojim smo se morali nositi. Prošao sam četiri godine pakla. Potrošio sam milijune dolara na pravne troškove i pobijedio, ali uspio sam to na teži način. I stvarno je teško reći da ne bi trebali proći kroz sve to. Tako da je jako teško to reći."

Na pitanje bi li volio da Kongres istraži njegova prethodnika, Trump je odgovorio: "Mislim da ćemo pustiti Kongres da odluči."

