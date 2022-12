Ono što je bilo za pretpostaviti, potvrđuju i brojke. Više od 37 milijardi. Toliko je puta, od početka studenog do današnjeg dana, netko na internetu komentirao ili podijelio objavu u kojoj je spomenuta Hrvatska. Za to su zaslužni naši Vatreni koji su nam svojim uspjehom još jednom donijeli besplatnu reklamu.

S nama su se veselili, navijali, živcirali. Tijekom prvenstava, nakon utakmica Vatrenih, među našim navijačima redovito je bilo i stranaca.

"Volim nogomet tako da, naprijed, Hrvatska", kazali su gosti iz SAD-a, a na pitanje zašto su uopće u Zadru, odgovaraju: "Luka Modrić, Luka Modrić!"

"Fućkaš Messija, navijao sam za Hrvatsku cijelo vrijeme! Hrvatska zaslužuje nešto poput toga", poručio je Nick iz Amerike. Vili i Vera iz Njemačke kazali su da je povezanost između naših navijača i momčadi bila predivna, ljudska.

Tijekom prošlih tjedana pojačano su kupovali i navijačke rekvizite. Na tržnici sve više stranih kupaca. Prodavačica na tržnici, gospođa Hunić kaže da je bilo dosta Argentica, Poljaka, Čeha i Nijemaca, no da je najviše bilo Talijana. Svi oni najčešće su izgovarali jedno ime. Dakako, Luke Modrića, za kojeg ćete najčešće čuti pitate li bilo kojega stranca za hrvatski nogomet.

Na internetu vlada veliko zanimanje za Hrvatskom

"Čestitke Hrvatskoj! Također mi se sviđa Modrić", rekao je Daisy iz Nepala, a njezini sunarodnjaci Akriti i Elina dodali su Dominika Livakovića.

Hrvatska se sviđa i internetu. Od početka studenog do danas više od 2 milijuna puta pojam ''Hrvatska'' spomenut je online. Sve će se to, uvjereni su iz turističkog sektora, preliti i na brojke noćenja i dolazaka.



"Ukupno gledano, Hrvatska je proizvela u medijima i svugdje veliki interes, no sama realizacija tog interesa očekuje se kroz neko vrijeme", poručio je Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK.

Kakav će učinak uspjeh Vatrenih ostaviti na turizam, pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Viktorije Bednjanec.

