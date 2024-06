Ovo će biti vrlo vrući tjedan: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Prostrana anticiklona nastavlja donositi stabilne vremenske prilike velikom dijelu južne i istočne Europe, pa tako i nama. Ona drži fronte dalje od Hrvatske, prisiljava ih da se premještaju zapadnije i sjevernije, a u isto vrijeme omogućuje gomilanje vrućeg zraka nad europskim kopnom.

U utorak će jutro biti sunčano, vedro i toplo. Rijetko je moguća kratkotrajna magla u Posavini, Lici i Zagorju. Na obali će biti malo slabog do umjerenog burina uz najnižu ranojutarnju temperaturu od 19 do 22, u gorju će biti oko 11, a u nizinama unutrašnjosti između 15 i 17, no, posvuda će brzo rasti i posvuda će zato već prijepodne postati vruće. I drugi dio dana u središnjoj će Hrvatskoj biti sunčan i vruć, samo uz malo oblaka na nebu. Puhat će slab i topao vjetar, s jugozapada, a temperatura će biti između 30 i 32.

Slična situacija i u Slavoniji, Baranji i Srijemu – sunčano i vruće s malo oblaka. Ovdje će biti i stupanj-dva toplije nego na zapadu, uglavnom od 31 do 33, sa slabim jugoistočnim vjetrom. U Istri, Primorju i gorju pretežno vedro i vruće. Samo uz vrlo malo oblaka, uglavnom u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru. Na moru će puhati slab maestral, a u Lici i Gorskom kotaru jugozapadni vjetar. Temperatura će većinom oko 30, samo u višem gorju malo manje od toga, ali u svakom slučaju posvuda vruće. U Dalmaciji pretežno vedro i u drugom dijelu dana. Malo prije podneva će zapuhati slab maestral koji će u popodnevnim satima povremeno biti umjeren, osobito na srednjem dijelu, od Šibenika do Makarske. Blago će ublažavati vrućinu, temperatura će inače ovdje biti između 30 i 32 stupnja.

A i more se još malo zagrijalo posljednjih dana. Tako je sada temperatura 24, 25 Celzijevih stupnjeva što je već sasvim ugodno za kupanje. UV indeks kao i svakog dana tijekom ljeta, a osobito sad kad smo blizu ljetnog solsticija, ne smije se zaboraviti na jako UV zračenje. Sunčeve zrake ovih nas dana gotovo okomito obasjavaju i donose sa sobom veliku energiju. UV indeks je visok i vrlo visok, pa je između 11 i 16 sati već 10-ak minuta izlaganja dovoljno za opekline na koži.

Sunčano i vrlo vruće vrijeme nastavlja se u srijedu, četvrtak i petak u unutrašnjosti. Rijetko može biti ponekog kraćeg, lokalnog pljuska. Gotovo svaki će dan biti malo toplije, tako da bismo u petak mogli mjeriti 37, ponegdje čak i 38 Celzijevih stupnjeva. To će vrlo vjerojatno biti i vrhunac vrućine jer je za vikend sve izglednije pogoršanje koje bi donijelo promjenu vremena i osvježenje. I na Jadranu toplinski val. Bit će sunčano, često i vedro, te vrlo vruće, uz temperaturu od 33 do 36. Ovdje je olakotna okolnost što će biti slabog do umjerenog maestrala koji će blago osvježavati, osobito bliže obali.

U svakom slučaju, ovaj će tjedan u cijeloj zemlji biti vrlo vruće. Nastavlja se toplinski val koji će vrhunac imati u petak. Na kopnu su do tad samo rijetko mogući kraći, lokalni pljuskovi, a onda za vikend vjerojatno stiže jedna hladna fronta koja može uzrokovati jača nevremena kad dođe nad ovako zagrijanu podlogu.

