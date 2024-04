U Hrvatsku stiže prvi filipinski svećenik: "Veliki su procesi pred nama"

U Hrvatsku uskoro stiže prvi filipinski svećenik čija će primarna dužnost biti pastoralna briga za strance odnosno radnike s Filipina kojih je sve više.

Objavili su to hrvatski biskupi nakon svog redovitoj proljetnog plenarnog zasjedanju ovaj tjedan te nadodali da se nedjeljom i do 400 radnika s Filipina zna okupiti u crkvi sv. Blaža.

Zagrebački biskup Mijo Gorski ovako je za Dnevnik Nove TV komentirao dolazak filipinskog svećenika.

"Naša je nakana, ako je to ikako moguće, organizirati dolazak njihovih svećenika, da oni brinu svaki za svoje. I zatim se tu postavlja pitanje uključivanja tih radnika i u naše društvo, a to ne ide bez učenja jezika i prihvaćanja nekih vrednota i pravila koje mi ovdje živimo. To su veliki procesi pred nama i veliki zadaci."

