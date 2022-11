Počelo je saslušanje Damira Vanđelića, bivšeg šefa Nadzornog odbora Ine na Antikorupcijskom vijeću.

U Saboru se održava nova sjednica Antikorupcijskog vijeća na kojoj je nastavljeno saslušanje oko upravljanja Inom. Iskaz je dosad dao Božo Mikuš, bivši član Nadzornog odbora Ine.

Prije saslušanja Damira Vanđelića, Nikola Grmoja pročitao je pismo Gordane Sekulić. U pismu se očitovala o prijašnjem stanju u Ini. Sekulić je bila u NO Ine 2011. i 2012. Kaže da su se i tada uočavali problemi, a o tome izvještavali članovi Vlade.

"Problemi s kojima smo se tada suočavali, danas su još izraženiji", stoji u pismu. Kaže da su se tada smanjile rezerve nafte i da je došlo do pada proizvodnje plina. "Pala je i proizvodnja derivata. Posljedica ovakve politike je izvoz nafte u Mađarsku, dok istovremeno traje uvoz nafte", stoji u pismo koje je pročitao Grmoja.

Članovima Antikorupcijskog vijeća stigao je dopis i nekadašnje članice Nadzornog odbora Ine Maje Rilović - koja je kao predstavnica radnika u dva navrata bila izabrana u NO Ine - s molbom da se njena izjava pročita na današnjoj sjednici na koju, kako kaže, nije mogla doći zbog zdravstvenih razloga.

Grmoja je pročitao njezino pismo u kojem je navela da je često ukazivala na važnost opstanka Ine. "Ukazivala sam na problematiku putem dopisa ministrima, sudjelovala sam i na burnim sjednicama NO od 2011. do 2012. godine, iznosila sam javno protivljenje takvim upravljanjem. Bilo je i pritisaka MOL-a na sudske procese tijekom suđenja Sanaderu. Unatoč nastojanjima da sisačka rafinerija opstane, nakon mog odlaska, prerada nafte Sisak je ipak prestala i ona je ugašena. Iako je prestala prerada nafte, nije se pristupilo promjeni upravljačkog modela u Ini, nije se ostvarila ni izgradnja biorafinerije. Do nužne promjene kod upravljačkih prava nije došlo", pročitao je Grmoja.

"Ovo je dodatno zakomliciralo odnose sa strateškim partnerom", stoji u pismu.

Počelo je saslušanje Damira Vanđelića, bivšeg šefa Nadzornog odbora Ine.

"Došao sam zbog poziva i kao netko tko je zainteresiran za dobrobit RH i kao netko tko je 10 godina poznavao kako funkcionira Ina. Neodazivanje ovakvom tijelu mene smeta i kao branitelja i poreznog obveznika. Ne mogu prihvatiti da se netko na ovako nešto ne odazove", kazao je Vanđelić.

Rekao je da ga je u NO imenovala Vlada Tihomira Oreškovića.

"MOL je nakon preuzimanja Ine nju oštetio za 6,2 milijarde dolara", rekao je Vanđelić tvrdnje koje stoje u nekim studijima o preuzimanju upravljačkih prava u Ini. "Moglo bi se kazati da Ina ne djeluje u skladu s hrvatskim propisima", kazao je Vanđelić o onome što je pisalo u nekim dokumentima.

"HANFA je napravila nadzor u Ini, pitam se zašto to sada nije napravila, nakon pljačke, dok se nadzor ne završi. I HANFA-u treba pozvati na ovo Vijeće", kazao je.

Kaže da Hrvatska nije štitila hrvatski nacionalni interes i da bi se Hrvatska trebala ugledati na Austriju i kako ona štiti.

"Kako ćemo djeci objasniti kako su Vlade donosile odluke o upravljanju Inom? Milsim da je tek sada ljudima jasno što je Ina i trebat će nam takva kompanija. Ina ima pad tržišnog udjela, Ina kontinuirano gubi tržišni udio i mi imamo problem u tome, jer se nisu donosile ispravne odluke. Drugi razlog je nedostatak razvoja, a to je bila obaveza iz ugovora 2003. i 2009. godine", kazao je.

Zekanović i njegov igrokaz

Na početku sjednice saborskog Antikorupcijskog vijeća Hrvoje Zekanović (HDS) ponovio je zahtjev da se na saslušanje pozovu čelnik Mosta Božo Petrov, dva bivša Mostova ministra i hrvatski predsjednik Zoran Milanović te izveo performans s njihovim kartonskim likovima.

Neka se na saslušanje dovedu bivši Mostovi ministri Tomislav Panenić i Slaven Dobrović zbog gašenja sisačke rafinerije, Petrov zbog dvije milijarde kuna vezanih uz arbitražu za Inu i Zoran Milanović da javnost čuje što se događalo u klubu u Slovenskoj, zatražio je Zekanović te izvadio njihove kartonske likove. "Evo, oni su ovdje s nama i spremni su odgovarati na pitanja", rekao je Zekanović postavivši kartone na klupe.

Ovo nije vijeće koje prati stanje korupcije već prekriva korupciju, ovi ljudi imaju informacije, a vi ih odbijate pozvati, rekao je Zekanović predsjedniku Vijeća Nikoli Grmoji (Most). Došli ste ovdje napraviti cirkus, odgovorio mu je Grmoja i Zekanovićev zahtjev stavio na glasanje, koji je Vijeće jednoglasno usvojio. Grmoja je potom Zekanoviću zbog upadanja u riječ dodijelio opomene te ga udaljio sa sjednice.