U programu Nove TV uskoro počinje jedinstvena emisija Startaj Hrvatska. Projekt je to koji donosi priče malih i inovativnih domaćih proizvođača i pomaže im da se njihovi proizvodi u ovim izazovnim vremenima nađu na policama trgovačkog lanca.

Domaća pamet, ideje, marljive ruke. U Lijepoj našoj toga ne nedostaje. No put do tržišta je izazovan. Najbolje to znaju mali poduzetnici. Priču o putu osam kandidata i njihovih osam proizvoda uskoro donosi emisija Startaj Hrvatska.

"Vjerujem da će Startaj Hrvatska vratiti vjeru i optimizam u ljude pogotovo u ovoj 2020. godini koja nikome nije baš bila naklonjena i bila je izazovna za sve nas skupa. Produkcijski tim je uživao stvarajući priče i epizode i vjerujem da će gledatelji uživati koliko smo mi uživali radeći to“, kaže Ines Sigečan, kreativna producentica Startaj Hrvatska.

Nova TV kao društveno odgovorna kompanija godinama putem svih svojih kanala prati startup scenu, male proizvođače, inovatore.

"Ključno je da dajemo priliku da promIjene svoj život. Mi na Novoj TV uvijek pokušavamo kreirati neke društveno odgovorne projekte i stvarati pozitivno okruženje za poduzetnike. S ovim projektom smo to podigli na značajniju razinu gdje osam kandidata dobivaju priliku plasirati svoje proizvode na police Spara i Interspara u Hrvatskoj“, objasnila je Ivana Galić Baksa, direktorica marketinga, PR-a i korporativnih komunikacija.

U ovim posebno izazovnim vremenima Spar Hrvatska i Nova TV daju priliku mladim poduzetnicima i njihovim inovativnim proizvodima, plasirati se na police velikog trgovačkog lanca.

"Svi znamo da je u ovim okolnostima poslovanje otežano i posebno je teško za nove firme, nove poduzetnike, one koji se tek probijaju. Spar vjeruje u hrvatske proizvode i njihovu kvalitetu. Mi smo prepoznali inovativnost mladih poduzetnika ali sad ulazimo u neku ulogu gdje im trebamo pomoći da ispune nužne preduvjete za sudjelovanje u lancu opskrbe jednog trgovačkog lanca“, rekao je Helmut Anton Fenzl, predsjednik Uprave Spar Hrvatska d.o.o..

O najuspješnijem proizvodu odlučit će kupci.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr