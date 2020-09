Imali su ideju i uspješno su je realizirali. Osmero kandidata jedinstvenog projekta Startaj Hrvatska dobilo je priliku - njihovi su se proizvodi našli na policama trgovačkog lanca. Tko su poduzetnici koje ćemo pratiti, što su osmislili te kakav je osjećaj vidjeti svoje proizvode na policama, doznajte u idućim minutama.

Godinama su radili, razvijali svoju ideju i sada je došao red na stepenicu više. Svoj proizvod osmero kandidata sada će moći predstaviti cijeloj Hrvatskoj. Uzbuđenja, kad su vidjeli svoj proizvod na policama, nije nedostajalo.

"Emocije su pomiješane, od prevelike sreće i uzbuđenja do zaista onako baš emotivno zato što se isplatio sav moj trud", rekla je Diana Prpić.

"Fantastično, evo danas kad sam došla, odmah sam potražila plave strelice i tražila odmah moje proizvode", istaknula je Tijana.

Tijana je tvorac energetskih pločica namijenjenih za superheroje, simboličnog naziva Superheraw. A zahvaljujući Dianinom slatkom namazu od batata - Bateli, u slasticama možete uživati bez grižnje svjesti.

Osim njih, na plavim policama Spar supermarketa i Interspara hipermarketa moći će se naći i mast za nadraženu kožu. Zorina mast dolazi iz Dugopolja, iz tradicionalne proizvodnje Gorana Čipčića koji je recept naslijedio od svoje bake.

"Top što se kaže, gledam proizvod, vidim babu. Danas slavi 83. rođendan, nisam mogao biti s njom, evo me ovdje u Zagrebu. Jedva je čekam sutra nazvati i da vidi i sliku, da me vidi u mantilu. Ovi neki ponos koji vlada u meni, to je neopisivo. Di sam bija ima godinu dana radio na baušteli, a sad sam pod mantilom", rekao je Goran.

Za dlaku kućnih ljubimaca pobrinula se Meri iz Kloštra Ivanića koja je osmislila prirodnu kozmetiku Shapello. Dok će ljubitelji slastica moći okusiti tradiciju u kolaču Spara kojeg predstavljaju Ivana i Deana iz Klisa.

"Znači to je šampon za pse i mačke u za ljude, na bazi aktivnog ugljena i zelene gline. Dubinski čisti i ono što je fora oko tog proizvoda je da potiče rast kose i sjaj kose, ali i dlake", objasnila je Meri.

"Kolač s maslinovim uljem, koji je osmislila gospođa Deana, koja nažalost nije tu zbog zdravstvenih razloga, ali budno prati razvoj projekta", ispričala je Ivana.

S ljekovitim pročišćenim maslacem Gheejem upoznat će vas Berna i Donat iz Zagreba. Mirise bakine kuhinje u svojim juhama za ponijeti donijet će iz Darde Martina sa svojim svježim juhama u teglicama, a tu je i Jaggety, začin Zagrepčanke Jasne, spravljen isključivo od domaćeg povrća.

"Očekivanja su da u biti cijela Hrvatska čuje za ghee. To je ono što je ideja. Mislim da bi se mogla naći jedna staklenka u svakom kućanstvu. To je očekivanje da naprosto više ljudi dozna", rekla je Berna.

"Voljela bih da se ljudi upoznaju s mojim juhama da im se svide i da postanu njihova svakodnevica", istaknula je Martina.

"Očekivanja su velika, zato smo se trudili i radili ovo sve", rekla je Jasna.

Proizvodi kandidata projekta Startaj Hrvatska mogu se naći na posebnim plavim policama u Spar supermarketima i Interspar hipermarketima na 51 lokaciji diljem Hrvatske. No samo jedan od njih postat će HIT proizvod 2020.

"Prepoznali smo inovativnost hrvatskih startupova i činimo sve da im pomognemo da mogu doći do polica Spara", istaknuo je predsjednik Uprave Spar Hrvatska Helmut Anton Fenzl.

Čiji će proizvod na kraju osvojiti javnost, ali i priče svih kandidata, pratite uskoro u jedinstvenom projektu Startaj Hrvatska na Novoj TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.