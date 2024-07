Najavljena velika novost: Hoće li to riješiti problem odvoza otpada u Zagrebu?

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević istaknuo je da do propusta u odvozu otpada dolazi zbog reprogramiranja odvoza na pojedinim lokacijama zbog prilagodbe radnog vremena djelatnika te je poručio da će se to brzo stabilizirati.

"Dio sindikata tražio je, s obzirom na to da neki radnici u Čistoći rade skoro svaku subotu, da se u tom smislu reorganiziraju programi odvoza i to se trenutačno događa za dio odvoza. To se ne može napraviti preko noći, nego treba neko vrijeme da se to uspostavi, tako da možda dođe do nekih preskoka", rekao je.

Najavio je i da će građani uskoro preko mobilne aplikacije moći prijaviti neodvezeni otpad te će ga Čistoća morati odvesti unutar 24 sata.

Vezano za sanaciju Jakuševca, Tomašević je naglasio da je počela prije mjesec dana. Traje i istraga koja će utvrditi što je uzrok odrona, a cjelovita sanacija moći će se nastaviti tek nakon što se to utvrdi, poručio je.

Komentirajući povišice plaća državnih dužnosnika, istaknuo je da iako je na čelu najvećeg grada neće imati najveću gradonačelničku plaću jer nema najveći koeficijent. Drži i da je primjereno da gradonačelnik ima veću plaću od pročelnika i zamjenika pročelnika gradskih ureda te savjetnika, što je trenutačno situacija.

Demantirao je da je Suzana Brenko iz Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga otišla zbog afera te dodao da je ona to sama demantirala. Rekao je i da Nadzorni odbor normalno funkcionira s četiri člana te će vidjeti hoće li ići na popunjavanje.

Pročitajte i ovo Opasna situacija Dječaka napala smrtonosna ameba koja jede mozak: Zarazio se u vodenom parku kao i muškarac koji je nedavno umro