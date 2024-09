Uskoro kamere na policijskim odorama - služiti će zaštiti građana, ali i službenika: "Snimke bi se mogle čuvati i do 10 godina..."

Još 2015. godine se naveliko pričalo o kamerama koje bi nosili policajci, a neki su ih i i dobili. Točnije, u pet policijskih uprava diljem zemlje. No, u cijelosti do danas to nije zaživjelo.

O kamerama na odorama policijskih službenika je reporterka Dnevnika Nov TV Sanja Vištica razgovarala s Damirom Barićem, zamjenikom glavnog ravnatelja policije.

"Planiramo 1859 kamera uvesti u 145 policijskih postaja. Nadamo se da će te kamere biti početkom 2025. godine s obzirom da smo sad u fazi javne nabave. Cilj nam je opremiti temeljne policijske službenike te prometnu policiju. To će stajati oko četiri i pol milijuna eura", rekao je Barić.

Objasnio je da će policajci biti dužni uključiti kameru prije svake policijske intervencije te će biti obvezni snimati cijeli tijek intervencije. Također će morati upozoriti osobu da će se snimati tijekom policijskog postupanja. Snimke bi se mogle čuvati i do 10 godina, ovisno je li riječ o kaznenom ili prekršajnom djelu. Nakon toga neke će snimke biti izdvojene za edukaciju policijskih službenika.

Ako neki policajac ne uključi kameru bit će propisane sankcije. "U prvom redu uvodimo kamere kako bi zaštitili prava građana, a i kako bi zaštitili prava službenika od neosnovanih tužbi građana. Svi oni koji postupaju zakonito i prema pravilima struke nemaju se čega bojati. Strana iskustva pokazuju da osobe koje krše propise, kada budu upozoreni o snimanju, prestaju s takvim postupanjem", rekao je.

Osvrnuo se i na napade na strane radnike. Navodi da je uvedena posebna evidencija od 5. rujna ove godine. Dosada su imali 35 zabilježenih slučaja te 44 oštećene osobe. U 15 slučaja su počinitelji bili hrvatski državljani, u dva strani, a u 18 je kriminalističko istraživanje u tijeku. "Ovdje bih htio istaknuti važnu ulogu medija, jer kada se govori senzacionalistički o tome, povećava se i broj napada. Napomenuo bih i da nemamo evidentiran niti jedan slučaj napada stranih radnika na hrvatske državljane", rekao je te nadodao da i za to postoji posebna evidencija.

Govoreći o nedavnim navijačkim neredima Barić je rekao da je potpisan protokol o osiguranju visokorizičnih utakmica koji je podloga poboljšane komunikacije s Hrvatskim nogometnim savezom i klubovima. "Klubovi imaju obvezu komunikacije s navijačima. Svaku utakmicu pripremamo provedbu osiguranja te analiziramo zakonske okvire u kojima radimo", zaključio je.

