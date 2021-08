Drago Tadić iznio je USKOK-ovim istražiteljima svoju obranu. Tadića se tereti da je osječkim sucima nosio novac kako bi pogodovali bivšem čelniku Dinama Zdravku Mamiću i njegovu bratu Zoranu.

USKOK-ov osumnjičenik Drago Tadić ispričao je istražiteljima kako je nosio novac osječkim sucima kako bi pogodovali bivšem čelniku Dinama Zdravku Mamiću i njegovu bratu Zoranu.

Tadić je ispričao kako je izgledala primopredaja 100.000 eura.

"Krajem kolovoza nazvao me Mamić i rekao da ima novac za Vekića i pitao bi li mi bio problem da mu to odnesem. Radilo se o 100.000 eura. Rekao sam mu da nije problem.

Mamić mi je rekao da se ne brinem, da će biti diskretno jer su u pitanju suci. Po novac sam otišao na Dinamov stadion. Vlatka me čekala i dala mi vrećicu i dva kartona vina. Kad sam stigao u Osijek, Vekić mi je rekao da su vina za Krušlina, a da je novac 50.000 eura za njega, a 50.000 eura za suca Kvesića", ispričao je Tadić.

Mamić je tražio da Kvesić potvrdi je li dobio 50.000 eura, a Tadić tvrdi da jest. "Rekao mi je da ga je Mamić spasio", kratko je dodao, donosi Jutarnji list.

Dva sata: Jedan Krušlinu, jedan Vekiću

Tadić tvrdi i da je Mamić sucima dao dva sata. Kaže da je slučajno naletio na primopredaju sata u maksimirskoj loži te da je ondje vidio Mamića, novog čelnika tvrtke Osijek Koteks Zorana Škorića, upravitelja osječkog zatvora Ljubu Pribića te suce Krušlina i Vekića.

Tadić tvrdi da je čuo kako Vekić uvjerava Mamića da mu prema rasporedu sudaca može suditi jedino Krušlin, zbog čega je Mamić bio oduševljen. Tvrdi da je drugi sat Mamić dao sucu Vekiću, koji je bio ljubomoran jer je Krušlin dobio sat.

Nakon što je Mamić od Željka Širića čuo da će ipak biti osuđen, Vekić mu je rekao da je to lažna uzbuna, prepričava Tadić. "U jednom trenutku vidio sam da je nastao neki problem. Mamić je počeo urlati da će ubiti Krušlina, da mu je Krušlin rekao da to ne ide kako je on zamislio i da će ga on osuditi", prepričava Tadić, piše Jutarnji.