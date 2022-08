Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je meteoalarme i to za područje Rijeke, Knina, Splita i Dubrovnika.

Za Dubrovnik i Rijeku izdan je crveni meteoalarm što znači da je vrlo velika opasnost o toplinskog udara, a za Knin i Split vrijedi naračansti meteoalarm, odnosno upozorenje na veliku opasnost od toplinskog vala.

U četvrtak u cijeloj zemlji prevladava pretežno sunčano i vruće, vjetar je u unutrašnjosti uglavnom slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura, izvijestio je DHMZ.

Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu će danju puhati većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Dio programa za praćenje Zemlje satelitima, Copernicus, čije podatke koriste znanstvenici u raznim tijelima Europske komisije čini i EFFIS, informacijski sustav o šumskim požarima koji je u četvrtak izdao upozorenje za opasnost od požara na području Europe.

Španjolska te dijelovi Italije, Francuske i Portugala su u veoma ekstremnoj opasnosti od požara. Za Hrvatsku, BiH, Albaniju, Grčku te još nekoliko zemalja izdano je upozorenje o ekstremnoj opasnosti od požara.

