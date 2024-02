Upozorenje srednjoškolskog sindikata: "Ne ispuni li nam Vlada zahtjeve, organizirat ćemo vlastiti prosvjed"

Čelnica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Nada Lovrić rekla je u utorak da će, ne ispuni li Vlada njihove prijedloge na uredbu o koeficijentima, odgovoriti vlastitim prosvjedom, sigurno ne u kombinaciji s Preporodom jer nemaju iste ciljeve ni interese.

"Ne ispune li se u potpunosti naši prijedlozi, koji su razboriti, doduše, uistinu zahtjevni za Vladu, sindikat će odgovoriti vlastitim prosvjedom. Ali sigurno ne u kombinaciji sa Sindikatom Preporod jer nemamo istih ciljeva niti interesa", kazala je Lovrić Hini upitana namjeravaju li se odazvati opetovanim pozivima Preporoda da im se pridruže u njihovim akcijama.

Njihov je zahtjev prebacivanje nositelja službe u viši platni razred. Trenutačno su u sedmom platnom razredu s predloženim koeficijentom 1,97, a traže prebacivanje u osmi razred s koeficijentima od 2,01 do 2,30, s čime bi, kaže Lovrić, umjesto 13 posto, dobili sveukupno 15 posto povećanja plaće, koje im je i bilo cilj.

"Tu se ne radi o psihološkoj granici, nego prvo o dodatnom rastu plaća, a s druge strane, važno je biti među onima koji su nositelji službe. Jer učitelji i nastavnici, stručni suradnici i odgajatelji zaslužuju", napominje Lovrić. Ne dođe li do tog prebacivanja, dodaje, sindikat ide dalje.

"To vlada zna. Kada si velik i jak, kada imaš veliko članstvo, onda nije potrebno da to članstvo izvlačiš na ulicu. A oni znaju da su moji sposobni za to. Ali u ovom trenutku prijetiti, kad traju ti razgovori - ne znam, neću uopće to komentirati", rekla je čelnica NSZSŠ-a, aludirajući na Preporod i Nezavisni sindikat znanosti i visokog školstva.

Za čelnika Preporoda Željka Stipića ustvrdila je da se radi o "performansu na entu" te je komentirala da ih ne trebaju zato što imaju isti cilj. "Nego zato da naše članove iskoriste za svoje ciljeve, ne za opće važne ciljeve, nego za svoje vlastite", kaže.

Problem je, ustvrdila je, što se prikazuje njihov navodni rad, a to je čisti aktivizam, a ne prikazuje se rad većinskih sindikata.

Podršku Preporodu i NSZVO-u od Saveza samostalnih sindikata Hrvatske te Nezavisnih hrvatskih sindikata Lovrić smatra prirodnom jer su njihovi članovi.

Osvrnula se i na internetsku peticiju Preporoda i NSZVO-a sa zahtjevom za izmjenu uredbe o koeficijentima za obračun plaća, komentirajući da bi voljela da zbog njih samih ta peticija ima smisla.

"Mislim da bi imala smisla da se pokrenula u početku radne skupine, u desetom ili jedanaestom mjesecu, kada se trebalo pokazati kakvo je razmišljanje građana o plaćama nastavnika i učitelja, odnosno zaposlenika u znanosti. Sada kada je uredba pri kraju, ne znam koliko ona stvarno može biti efikasna", smatra Lovrić.