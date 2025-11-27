Upaljen meteoalarm! Dijelovi Hrvatske u crvenom, zatvoren dio A1, stiže još snijega

U četvrtak će ciklona sa središtem iznad Jonskog mora još malo oslabjeti, dok će sa zapada jačati greben anticiklone. Zbog toga će u sjevernom dijelu zemlje oborine slabjeti, ponajviše u središnjim i istočnim krajevima, prognoza je meteorologa Dnevnika Nove TV Ivana Čačića.

Razlika u tlaku zraka između tih dvaju sustava donijet će jače vjetrove, osobito na Jadranu. Anticiklona će potom dodatno ojačati pa slijedi daljnje smirivanje vremena.

U četvrtak ujutro i prijepodne promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno.

Još ponegdje može pasti malo kiše, a u gorju susnježica i snijeg, i to ponajviše u Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu mjestimice kiša, većinom u Dalmaciji, gdje su mogući i pljuskovi.

U unutrašnjosti prema sredini dana sve vjetrovitije, uz umjeren, a u višim predjelima i jak vjetar sjevernih smjerova. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita i Velike Kapele s orkanskim udarima – na što upozorava i meteoalarm. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, a na Jadranu od 6 do 9 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, vjetrovito i uglavnom suho. Vjetar umjeren, u gorju na udare i jak sa sjeveroistoka i sjevera. Najviša temperatura od 4 do 6 stupnjeva. U istočnim predjelima pretežno oblačno i većinom bez oborine. Vjetrovito uz umjeren sjeverac. Poslijepodne i ovdje temperatura od 4 do 6 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj još će mjestimice biti slabe susnježice i snijega, a na sjevernom Jadranu još samo ponegdje slaba kiša. Puhat će umjeren, na udare i jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka i olujna, podno Velebita i Velike Kapele na udare i orkanska bura. Najviša temperatura od -1 do 2, na Jadranu od 8 do 13 stupnjeva. U Dalmaciji mjestimice kiša, u zaleđu ponegdje i susnježica. Puhat će jaka i olujna bura. Temperatura od 6 u Zagori do 13 stupnjeva na obali.

U petak na istoku i u Lici mjestimice će također biti slabe susnježice i snijega.

Za četvrtak je za Sjevernu Dalmaciju i Riječku regiju izdano narančasto upozorenje, dok je za Kvarner i Velebitski kanal izdano crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno.

Crveno upozorenje izdano je i za petak za Velebitski kanal.

Izvještaji o pripravnosti, DHMZ Foto: DHMZ/Screenshot

Zbog olujnog vjetra pojedine dionice cesta zatvorene su za sve skupine vozila, a brojna su ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu u priobalju, javlja HAK.

Zbog jakog vjetra između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je autocesta za sve skupine vozila (obilazak za osobna vozila je čvor Zadar istok – DC27 Karin – Obrovac – DC50 Gračac – čvor Sveti Rok, a za ostale skupine čvor Benkovac (A1) – Kistanje (DC59) – Knin –DC1 – Gračac – DC50 – čvor Sveti Rok (A1).

Redovita izvješća HAK-a pratite OVDJE.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta ﻿u prekidu su neke katamaranske linije.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u gorju i Jadranskoj magistrali (DC8) mogući su odroni.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme.