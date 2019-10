Samo u listopadu za čak 50 tona naraste uvoz cvijeća u Hrvatskoj. Razlog je blagdan Svih svetih.

Cvijeće svih boja i veličina preplavilo je tržnice. Uoči blagdana Svih svetih najtraženije su krizanteme. "Gledamo da su friški, svježi, da ne propadne drugi dan", kazao je Darko iz Rijeke. "To su pomoćni buketi. Imamo još u vidu kupit nešto malo bolje za glavnu vazu", dodaje Snježana.

Cijene lončanica su od 15 do 60 kuna. Što kupujete bliže groblju, to je skuplje. "Odaberem ono što mi se više sviđa, to je ipak za naše drage pa mi nije skupo", smatra Maja. "200 kuna s time da još ću po dvije svijeće kupiti. Imam četiri groba, nije skupo jako", otkrila je Bosiljka.

"Aranžmane imamo od 45 manji za nišu složeno pa prema većoj cijeni. Srednja bi bila cijena 65 kuna, 85 do 100 veći i više od 100 naravno, ovisi o cvijeću koje je unutra stavljeno", objasnila je cvjećarica Andrea Pintar.

A cvijeće je većinom iz uvoza. Lani smo uvezli 1797 tona rezanog cvijeća u vrijednosti 9 milijuna i 900 tisuća eura. Raste i uvoz svijeća.

U prvih sedam mjeseci ove godine uvezeno je 1079 tona svijeća, a izvezeno tek nešto više od 241 tone. "Godišnje proizvedemo oko 2,5 milijuna komada. Masovnija proizvodnja je od 15.9. najveća potražnja je ova dva zadnja tjedna", kazala je Christiane Bešenić iz tvornice svijeća.

Osim za kupovinu, jučerašnji su dan mnogi iskoristili i za čišćenje grobova. "Počistili, zamijenili cvijeće staro…", kazao je Luciano iz Omišlja. "Kamen sam danas polirala, još uglove treba srediti", dodala je Riječanka Danijela.

Tako će za dane kada se sjećamo svojih najmilijih sve biti spremno.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr