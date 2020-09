Posljednji je dan kampanje za izbor šefa najveće oporbene stranke SDP-a. Petero kandidata iznijelo je svoju viziju stranke, ali i Hrvatske kakvu žele.

Izbori će odrediti u kojem će smjeru stranka ići, a svih petero kandidata uvjereno je da mogu parirati Andreju Plenkoviću na idućim parlamentarnim izborima. Jedan od petero kandidata uskoro će postati prvo ime SDP-a. Kandidati su i posljednjeg dana kampanje dijelili svoju viziju stranke.

"Vidim pobjednički SDP, vidim SDP koji je počeo stvarati nove politike, vidim SDP koji okuplja nove ljude, koji stvara preduvjete za bolju Hrvatsku", poručio je Peđa Grbin.

Marino Percan kaže kako stranka, u slučaju da on bude novi šef,

neće provoditi revanšizam, već da će uvažavati različitost.

Nižu se i međusobne kritike. "Protivim se light HDZ-u, protivim se SDP-u 365", poručuje Ranko Ostojić.

"Ako želimo Hrvatsku osloboditi od korupcije, onda ne možemo surađivati sa onima koji su Zagreb stavili u okove jedne korupcijske hobotnice koja ga muze i iskorištava", napominje Grbin.

"Mnoge stranačke kolegice i kolege koji me sada kritiziraju su me zvali telefonom i molili me da dođu u Zagorje da se poslikaju samnom kod poslovno tehnološkog inkubatora, kod centra za robotiku. Kad sam se zamislite usudio kandidirati u tom trenutku sam postao, Bandićevac, kandidat sotone, vjerojatno pijanac", ističe Željko Kolar.

Mirela Ahmetović posljednji dan kampanje nije imala vremena stati pred kameru Dnevnika Nove TV. Ova saborska zastupnica i načelnica Omišlja, ovako se opisala prilikom kandidiranja.

"Ja nisam kandidatkinja elite, nisam kandidatkinja stranačke oligarhije nisam kandidatkinja klijentelizma niti klanova", kazala je.

Iako se hvale najtransparentnijim i demokratskim načinom izbora, optužbe za namještanje stranačke utakmice sve su glasnije.

Namještanje utakmice?

"Službene prigovore sam poslao, čelnik stranke, gospodin Komadina tvrdi da prigovora nema, to samo govori o tome da oni koji su bili konstruktori poraza su i ove izbore napravili takvim da budu nakaradni", kaže Ostojić.

"Niti jedan jedini šalabahter nije izašao iz moje kuhinje", napominje Kolar. Izbori za predsjednika SDP-a nisu samo izbori za čelno mjesto jedne stranke. Bira se osoba koja će prvo voditi saborsku oporbu, ali se i natjecati za mjesto predsjednika Vlade.

"Mi ne možemo i ne smijemo čekati izbore pa tek onda početi nešto raditi. Za ono što je ključno za budućnost ove zemlje moramo se boriti doslovce svakog dana, poručuje Grbin.

Svi su uvjereni da mogu parirati Andreju Plenkoviću - pravniku, s bogatim briselskim iskustvom. Percan koji je poslovni konzultant kaže: "Sada vjerujem da igram bolje košarku od njega. S druge strane mislim da sam ja osoba koja je puno prizemnija".

Kolar, po struci geodet i dugogodišnji župan, hvali se dobrim upravljanjem. "Ja upravljam županijom, upravljam s 30 osnovnih škola, 53 područne, 9 srednjih, Općom bolnicom, 2 specijalne bolnice Domom zdravlja, Zavodom za hitnu medicinu", ističe.

Bivši ministar unutarnjih poslova oslanja se na unutarnji detektor laži.

"Bez ikakvog problema znam prepoznati kad govori neistinu da mu kažem jednostavno to je laž", kaže Ostojić.

Prije svega moraju konsolidirati vlastite redove, revidirati članstvo, srediti stranačke financije i najteže od svega- vratiti povjerenje birača.

