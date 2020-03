U jeku pandemije koronavirusa, HDZ u nedjelju bira vodstvo stranke uz ipak neka pravila koja diktira korona, ali i poruku da je dolazak na izbore jednako rizičan kao odlazak u trgovinu ili vožnju gradskim prijevozom.

Nema izborne šutnje pa frcaju optužbe i borba svim sredstvima - od javnog izrugivanja do lažnih SMS-ova. Među HDZ-ovcima cirkulira SMS, kako glasovati na unutarstranačkim izborima. Netko je od dva tima napravio jedan. "Pokažimo snagu i zajedništvo. Pozovite sve članove. Izađite na izbore i zaokružite: Plenković, Penava, Butković, Brkić, Bačić, Tolušić. Hvala."

"Druga ekipa je shvatila da gube pa nastoje zbuniti dio birača HDZ-a pa miješaju kandidate s onima koji pobjeđuju. To im neće proći. Još jedna operacija koja je nalik na razne operacije fake newsa", smatra aktualni predsjednik te stranke Andrej Plenković.

Kovača brine nešto drugo

Ali došli su i SMS-ovi, u kojima se poziva članstvo da glasuje isključivo za Plenkovićev tim. Miro Kovač na to odmahuje rukom. Ljudi će, kaže, glasovati po svojoj savjesti. Njega brine nešto drugo.

"Da bi nekakvim fotografiranjem glasačkih listića, osobnih iskaznica, bi mogao biti stvoren dojam da se neke ljude ucjenjuje ili od njih traži da oni dokažu za koga su glasovali", navodi Miro Kovač, kandidat za predsjednika HDZ-a.

HDZ-ovci sutra biraju predsjednika, zamjenika i četiri potpredsjednika. Za pozicije se bore dva tima. Onaj Andreja Plenkovića i onaj Mire Kovača.

"Više bi volio da su svi zajedno predstavili svoje programe, po županijskim organizacijama i da izborne rezultate čekaju zajedno u središnjici, a ne svatko u svom stožeru", kazao je Milijan Brkić. "Pozivamo sve naše članove da glasuju za tim. U paketu ako tako mogu reći da svi nas šest kandidata", pozvao je Branko Bačić.

Nema rukovanja, svatko nosi svoju olovku

Na biračkim mjestima zbog koronavirusa, držat će se razmak veći od metra. Nema zadržavanja nakon glasovanja.

"Nema rukovanja, nema fizičkog kontakta, svi trebaju imati vlastite kemijske olovke kojima će ispunjavati glasačke listiće na biralištima će biti dezinfekcijska sredstva. Rizik nije veći nego prilikom odlaska u trgovinu ili javni prijevoz", tvrdi Gordan Jandroković, glavni tajnik HDZ-a.

Dva tima dočekat će rezultate, svatko u svom stožeru. U središnjici će biti objava rezultata.

Komunikacija lažnim SMS-ovima naštetila HDZ-u

Gost Dnevnika Nove TV tim je povodom bio stručnjak za odnose s javnošću, Jerko Trogrlić koji je kazao da lažni SMS-ovi i takva komunikacija izuzetno šteti HDZ-u. "Prilično sam siguran da je ovo možda prva i zadnja kampanja koju će HDZ na ovakav način voditi po ovim izbornim pravilima, s obzirom na količinu štete koju su u njoj doživjeli", kazao je Trogrlić.

Podsjetio je na kampanju u SDP-u. "Nešto slično se dogodilo i SDP-u na prošloj unutarstranačkoj kampanji, ali ne do ovog razmjera", kazao je Trogrlić i dodao kako se vjerojatno radi i o trenutku u kojem smo pred parlamentarnih izborima, ali i zbog izbornih pravila koje uključuju šest klučnih pozicija koje se biraju.

Hoće li iskoristiti koronavirus?

Na pitanje može li Plenković na ovim izborima politički iskoristiti koronavirus, smatra da bi to bilo ružno reći. "Ali da će mu to koristiti - to sigurno. Vlada jako dobro komunicira ovo situaciju, a i inače, u dobra krize smo, kao birači, skloni tome da ne tražimo neke nove ljude, ne uzrokujemo potrese nego volimo kontinuitet i stabilnost. Sigurno da bi to vrijedilo i na parlamentarnim izborima, a vjerujem za stranku koja ima više od 200.000 članova, da će se takva situacija odraziti i na unutarstranačkim izborima", objasnio je Trogrlić.

S obziroma na parlamentarnu scenu, Trogrlić kaže da od ponedjeljka kreće pozicioniranje i repozicioniranje svih političkih stranaka u Hrvatskoj obzirom na to što će se dogoditi u HDZ-u.

"Ovisno o tome hoće li pobijediti Miro Kovač ili Andrej Plenković - sve ostale stranke će se prema tome postaviti. Jasno je da struja Mire Kovača ima orijentaciju prema strankama desnog spektra, dok su stranke centra pa čak i neke umjereno lijeve stranke gledale svoju poziciju i mogućnost participiranja u Vladi u slučaju da to bude Vlada Andreja Plenkovića, tj. HDZ Andreja Plenkovića. Ništa nije zadano, novi izbori kreću od idućeg ponedjeljka", zaključio je Trogrlić.

