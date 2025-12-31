Preminuo Mate Meštrović, istaknuti novinar i povjesničar. Plenković uputio poruku

Hrvatski povjesničar, političar i diplomat Mate Meštrović umro je nakon kraće bolesti, u 96. godini života.

Meštrović je sin hrvatskoga kipara Ivana Meštrovića, a rođen je 1930. u Zagrebu. Osnovnu je školu pohađao u Zagrebu i Rimu, a živio je i u Lausanni te Ženevi, gdje je završio École Internationale de Genève.

Godine 1947. preselio je u SAD, gdje je diplomirao i magistrirao povijest na Sveučilištu u Syracusi te doktorirao povijest na Columbia University u New Yorku.

Radio je kao novinar, uređujući Time i surađujući u drugim europskim i američkim novinama kao što su America, The Commonweal, The Economist, Danica i Hrvatska revija.

Predavao je suvremenu europsku povijest na Sveučilištu Fairleigh Dickinson u New Jerseyju. Bio je istaknuti član Hrvatskoga narodnog vijeća (HNV) i njegov pročelnik za vanjske poslove, predsjednik Izvršnoga odbora i urednik Vjesnika Hrvatskoga narodnog vijeća.

Za Hrvatskoga proljeća boravio je u Hrvatskoj, gdje se politički sukobio s jugoslavenskim vlastima. U domovinu se vraća 1991. i ističe se političkim i diplomatskim radom kao zastupnik u Županijskom domu Hrvatskoga sabora. Bio je predsjednik kluba zastupnika HSLS-a u Županijskome domu, član HDZ-a i veleposlanik RH u Bugarskoj.

Kao predstavniku američkih Hrvata dodijeljena mu je nagrada Ellis Island Medal of Honor. Objavio je više knjiga, među kojima i knjigu "U vrtlogu hrvatske politike".

Oglasio se Plenković

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je u srijedu sućut povodom smrti istaknutog novinara, povjesničara i političara Mate Meštrovića, istaknuvši kako će ostati zapamćen kao jedan od onih koji su hrvatsku političku misao u emigraciji održavali živom i prepoznatljivom.

"Sa žaljenjem sam primio vijest o smrti Mate Meštrovića, istaknutog novinara, povjesničara i političara, sina velikog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića, koji je znatan dio svojega profesionalnog i životnog puta posvetio predstavljanju hrvatske povijesti, političkih težnji i identiteta međunarodnoj javnosti", navodi se u sućuti.

Kao novinar i javni intelektualac pisao je za američke i britanske publikacije te hrvatski emigrantski tisak, nastupao u međunarodnim medijima i davao brojne intervjue stranoj javnosti, osobito u razdobljima kada se hrvatski glas teško probijao izvan domovine.

Svoj je doprinos produbio znanstvenim i publicističkim radom, kao autor knjiga i brojnih članaka te urednik engleskog izdanja knjige dr. Franje Tuđmana Nacionalno pitanje u suvremenoj Europi, pridonoseći boljem razumijevanju hrvatske povijesne i političke zbilje u međunarodnom kontekstu, istaknuo je premijer Plenković.

Kao povjesničar i profesor suvremene europske povijesti na američkom sveučilištu, znanje je prenosio studentima te sudjelovanjem na seminarima i javnim predavanjima pridonosio razumijevanju europskih i jugoslavenskih procesa iz perspektive važne za Hrvatsku.

Nakon uspostave samostalne hrvatske države vratio se u domovinu te je, kao zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog sabora i veleposlanik Republike Hrvatske u Bugarskoj, svoje iskustvo stavio u službu hrvatskih institucija i vanjske politike, podsjeća se u sućuti.

Mate Meštrović ostat će zapamćen kao jedan od onih koji su hrvatsku političku misao u emigraciji održavali živom i prepoznatljivom, dajući izniman doprinos djelovanju hrvatske političke emigracije te potom to iskustvo stavio u službu samostalne hrvatske države. Uime Vlade Republike Hrvatske i osobno, obitelji, prijateljima i suradnicima gospodina Mate Meštrovića upućujem izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja, stoji na kraju sućuti premijera Andreja Plenkovića.