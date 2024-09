Vlada je u okviru sedmog paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena osigurala ukupno nešto manje od 248 milijuna eura, izvijestio je premijer Plenković na sjednici Vlade.

Cijene struja i plina će rasti za deset posto.

Za studeni će računi za struju biti veći za 6,5 posto, a ostatak bi bilo povećanje od početka iduće godine.Kao i kod struje, poskupjet će i plin, za deset posto u šest mjeseci.

Iako cijene struje i plina rastu, za umirovljenike stižu dobre vijesti.

Njima je Vlada namijenila još jedan deveti, krug jednokratnih potpora, za one kojima je mirovina do 840 eura, a takvih je 760 tisuća.

Umirovljenici s mirovinama do 350 eura dobit će 160 eura, od 350 do 500 - 120 eura, od 500 do 650 - 80 i od 650 do 840 eura, 60 eura potpore.