Brojni gradovi i županije i ove će godine počastiti umirovljenike božićnicom. Iznosi se kreću oko nekoliko stotina kuna, što mnogi smatraju mizerijom. No, jedan hrvatski grad dat će umirovljenicima čak četiri tisuće kuna.

Kapnut će koja kuna u novčanike splitskih umirovljenika. I ove godine stižu im božićnice od 300 do 500 kuna. Umirovljenici kažu kako će se naći za puricu i bakalar.

"Nećete vi to potrošiti. To vam je ova mala vrećica najlonska i sve stavite u nju i ako ste u obitelji, stavite na stol i to je nestalo", kaže Splićanin Ante u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Marija Juriča.

"Tko je jadan, bit će cijeli život jadan. Tko je bogat, bit će cijeli život bogat. To je sramotno, žalosno to što dobiju petsto kuna", smatra Sofija.

Boli ih nejednakost

Najviše ih, kažu, boli nejednakost.

"Čovjek radi čitavi svoj vijek, radi, stekne mirovinu, uplaćuje je 40 godina da bi dobio simboličnih 2000, 3000 kuna mirovine. Dok imate saborske zastupnike, on dobije mandat, sjedi kao da si stavio neku trupinu gore. On sjedi i ima povlaštenu mirovinu", dodaje Ante.

Umag daje izdašne božićnice

Važnost umirovljenika znaju u Umagu koje će izdašno darivati. Tako će oni koji primaju do 1000 kuna dobiti božićnicu od čak 4000 kuna. S mirovinom do 1500, dobit će 2500 kn. Dok će za one umirovljenike do 2000 kn božićnica biti 1000 kn.

"Grad Umag cijeni i razumije doprinos svojih umirovljenika u razvoju grada i mislimo da je ova božicnica najbolji način zahvale i vraćanje osmijeha bar za Božić", smatra Vili Bassanese, gradonačelnik Umaga.

Božićnicu od sto kuna Grad Zagreb dat će za sve one s mirovinom do 1700 kuna, a 800 kuna isplaćeno je umirovljenicima najjužnije županije koji imaju najniže mirovine.

"Ograničena sredstva"

"Svi bi uvijek željeli da za naše umirovljenike i druge sugrađane osiguramo što više možemo, međutim, sredstva u proračunu su ograničena", rekao je župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić.

Božićnice u Osijeku bit će od 100 do 400 kuna. U Rijeci će oni koji imaju najmanje dobiti - 300 kuna gradskog poklona. "Dobit će bon od 300 kuna koji mogu koristiti povodom božićnih i novogodišnjih blagdana", najavila je Karla Mušković iz Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb grada Rijeke.

A umirovljenici poručuju - s obzirom na to koliko su punili gradske i sve druge proračune, bilo bi dobro da se na njih više i izdvaja.

