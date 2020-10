Svi ga se boje jer on radi što hoće! Mještani Slovinaca, malog sela u općini Sunja, ispričali su nam što im radi čovjek, bivši policajac, koji je kupio pola sela. Ogradom je zagradio i svoje i tuđe.

Šume pripadaju svima nama. Ne smiju se sjeći i odvoziti drva kako kome padne na pamet. Odnosno, to ne bi trebalo biti moguće. Međutim, unosan je to biznis, a gdje ima love, sve se može. Nažalost. Mjesto radnje je malo selo Slovinci u općini Sunja.

Umirovljeni policajac je pokupovao pola sela. I onda na tim parcelama ruši, reže, odvozi. Na dan, dvadesetak šlepera prođe kroz selo odvozeći drvnu građu. Šuma je opustošena, napravljena je gola sječa. Vrijednosti je to oko pola milijuna kuna.

Kako bi sakrio tragove tog kaznenog djela, on plaši, zastrašuje, prijeti i maltretira sumještane. Svi ga se boje, jer je jasno kao dan da on radi ono što hoće. Trenutak koji je prelio čašu strpljenja je onaj kada je supružnicima Žuna pripriječio put te s kolcem u rukama prijeteći smrću kružio im oko auta. Reketario ih je da mu prodaju svoje imanje za besraman iznos, kunu po kvadratu.

Puštena stoka radi drugima štetu, snima susjede dronom, njegovi psi bez nadzora napadaju pa čak i grizu. No kulminacija je nastala u trenutku kada je zatočio ljude na tuđim parcelama koje je ogradio. A on tvrdi da tu nema zarade, a s druge strane nam se hvali kako je pak milijunaš.

Karolina ne može doći do svoje zemlje. Put joj brani bivši policajac koji je, kako kaže, okupirao cijelo selo. Pokušali smo doći do odgovora no potjerao nas je i pokušao fizički izbaciti. "Napustite ovo područje, izađite na cestu! Ko je uznemiren? Izvolite na cestu, posjednik sam ovog zemljišta, niste dobili dozvolu da se ovdje nalazite, izvolite van“, vikao nam je.

Stavio pse da tjeraju ljude

Drugi dan, drugi pokušaj da dođe u svoje vlasništvo. Na dijelu puta pod nadležnosti županijskih cesta dočekala nas je ograda i psi. Ubrzo je došao i on i počeo prijetiti kako nema više šale. "Jeste vidjeli ko vas čeka sad a? Hahaha, pa ajd probaj ući“, doviknuo je.

Za to što nas je otjerao, govori Karolina, postoji razlog. Tvrdi, posjekao je šume i što je njegovo, državno, ali i tuđe, i zato ne dozvoljava pristup nikome, a pogotovo ne kameri. Otkrila je to na teži način.

"Prije mjesec i pol su nas ljudi nazvali i rekli da se tu vrši sječa šume na veliko. Mi smo došli obići svoju imovinu. Kada smo došli tu, već nam je šuma bila posječena, ali nije bilo odvezeno drvo“, dodaje.

Ne bi li spasili ono što se spasiti da, unajmili su tvrtku da im posječeno drvo izveze. No kada su oni pokušali izaći doživjeli su nešto čemu se nisu nadali. Sjeli su u auto, a pred njih je izletio Ivezić i zapriječio im put ne dajući im da uđu. Imao je kolac u ruci i kružio im je oko auta.

"Onda je on rekao nećete izaći živi odavde dok mi to ne prodate. Donio je i ugovore da mi to njemu potpišemo i da će nam dati kunu po kvadratu, on je cijelo vrijeme prijetio da će nas pobiti“, priča nam Karolina.

Uhićen je no ubrzo i pušten, osvećuje im se

Zvali su policiju, on je bio uhićen i dobio zabranu prilaska na sto metara. Taj dan snimili su video koji objašnjava sve. Tone i tone drvne mase poslagane u šumi. Karolina tvrdi da je riječ o pet tisuća kubika drva ili protuvrijednosti od pola milijuna kuna.

Slovinci, selo u općini Sunja, opustošeno i devastirano još od rata, tužno i siromašno. A u njemu svoje je poljoprivredno carstvo izgradio Ivo Ivezić. Susjedi su složni, riječ je o psihopatu. Svi ga se boje jer može raditi što god hoće.

Zakupio je gotovo cijelo selo, i ono malo što je tuđeg ostalo govore nam mještani on ne poštuje. Ima ovce, krave, telad, svinje, konje pa čak i jelene. I oni čine priličan problem jer im uništavaju usjeve.

"Uđu i svinje i krave u usjeve u kuruze i ma ništa on to je kao da je ptica prošla kroz to i ne obraća pažnju“, govori nam susjed, a drugi dodaje kako su mu svinje stalno u tuđem teritoriju. "Lome, trgaju, što se kaže živad isto po bašči. Sva stoka njegova je svako malo kod mene u dan“, objašnjava.

Pustio pse na slobodu, rastrgali su dijete

I dok on ubire poticaje, mještani govore, drugi trpe radi njega štetu.

Ne samo štetu, već i strah. Boje se pasa koji su pušteni da slobodno lutaju, a pred njih znaju izići i s vilama da se zaštite.

"A dijete 4 godine je naišlo, ovako malo dijete 4 godine, pas ga je rastrgao sve, međunožje bedre sve, dijete je bilo 10 dana u bolnici i šivano je, imalo je preko 12 šavova na jednom mjestu a imalo je tri takve rane“, priča nam susjeda Lidija Lazić.

Za sve navedeno mještani zovu policiju, no kažu nam nema nikakve koristi od toga. Susjedi kažu da je potjerao policiju iz kuće bez da je iti pitao za stanje djeteta. I još povrh svega dronom kojim bi trebao nadzirati stoku, on čini nešto drugo.

"On dron pusti i dođe ovdje meni u visini krova ove verande i snima mene kako kuham tu jer ja tu vani kuham preko ljeta i on mene snima i to zastavu normalno državnu okači na njega i meni zastava visi tu na pola verande. Provocira, suprug je pravoslavac, ja jesam katolkinja, a suprug je pravoslavac i provocira nacionalno“, dodaje Lidija.

HDZ-ov je predsjednik mjesnog odbora

Selo je to bez vode, do prije dvije godine nisu imali ni javnu rasvjetu.

On je predsjednik mjesnog odbora, stranački HDZ. Umjesto vode i rasvjete od njega su dobili spomenik prvom predsjedniku.

Policija je pozvana, no policajac kaže da ljudi mogu proći samo ako im Ivo Ivezić dozvoli. Kako je umirovljeni policajac postao vlasnik gotovo cijelog sela? Odakle financije za kupovinu zemlje? Njegovo objašnjenje je da je sve to zaradio od poljoprivrede.

Naslađuje se susjedi te priča kako je za bogatstvo potreban mukotrpan rad. "Vi za deset godina, ako ste u nekoj osrednjoj familijarnoj situaciji, ako dobro potegnete vi možete zaraditi oko milijun kuna, druge godine vi zarađujete“, govori. Ali zato njemu zemlje ne manjka. Kupio je, a nešto i unajmio, govori nam, tri milijuna četvornih metara zemlje. Pa nam je odlučio pokazati sve papire.

"Svake godine se kupuje negdje do pedeset jutara, poljoprivrednog zemljišta, svake godine. Pa šta ja znam tako eto. Krenulo je ovoga i onda nastavljam tu priču pa dokle ide. Mislim to meni osobno ne treba, nega tako“, priča Ivezić. Pokazuje nam više od 160 kupoprodajnih ugovora. Plaćao je kvadrat od 50 do 17 lipa.

"I porezna je uvijek to priznala, bilo je jedno dva tri puta da su oni nešto tu malo znali podizat. I sad se došlo velim na jedno poljoprivredno šumsko zemljište od 600 jutara preko 300 hektara i tu sad računam da je negdje barem nekih 2 i po milijuna kuna je tu za to zemljište potrošeno“, nastavlja Ivezić.

Odvozi tone drvne mase

Prije dva tjedna njihovom jedinom cestom kroz selo tutnjali su kamioni, veće tonaže od dozvoljene. Svi su išli upravo iz tih parcela koje je on ogradio. "Svaki dan je prolazilo najmanje 20 šlepera, stalno su se mimoilazili. Zakleo se da Srbi neće dugo koračati hrvatskom zemljom, da će on zauzeti sve to“, ističe susjeda.

Drugi susjedi potvrđuju da čim kupi zemlju gleda jel ima drva i ide ih odmah prodati. Dodaju da tko god dođe na svoju zemlju pita tko je posjekao drva, tko im je ogradio pristup te tko je iskoristio i privatno i državno.

Tako su i Karolina i njezin suprug svjedočili tonama drvne mase nakon čega ih je zatočio i zaradio zabranu pristupa. Kada smo ga pitali za taj događaj on je iznio svoju verziju, zabrani unatoč, na nekoliko metara od Karoline.

"Neistinito iscenirana kao nekakva prijetnja u kojem slučaju su oni bili zadržani prema članu 102. Kaznenog postupka odnosno stavu jedan gdje bilo tko može osobu zatečenu u izvršenju kaznenog djela po službenoj dužnosti zadržati obavijestit policiju i predati“, pravdao se.

Bivši policajac bi trebao znati kako se taj članak zakona odnosi na terorizam, uostalom on je bio uhićen. Bez obzira na to on podnosi prijavu protiv Karoline i njezinog supruga optužujući njih za sječu šume. Ona tvrdi da ih je optužio da kradu, iako on ruši i državno i privatno, čak i od starih i nemoćnih.

Svaka sječa prijavljuje se lugaru, on to ne radi

Svaku sječu, odnosila se ona na trupce ili drvnu masu, mora označiti ovlašteni lugar. Za svaki odvezeni trupac ili kubike drvne mase mora biti izdana popratnica koja vrijedi 24 sata. Jedna ostaje lugaru, jedna ide vlasniku, a jedna onome tko je kupio. Ivezić uvjerava da lako nađe popratnice, no kaže da njemu to ne treba, da ga ne zanima i da ih nema.

Svaki panj mora imati utisnut žig lugara. A u šumama koje je on ogradio, govori Karolina, toga nema. Nisu to samo šume, krči on i obrasle državne pašnjake koje ima u zakupu, a tu se dobiva drvna masa odnosno sječka.

"Bilo je prije nekih pet godina jedna velika potražnja za hrastovim trupcima i to se kupovalo, to danas se više ne kupuje. Ne bi se nikada nitko drvima bavio ovako kako vi to prezentirate, slušajte da vam kažem jednu stvar, što se tiče sječke tu je zarada skoro nikakva, samo trupac, samo na trupcu vi zarađujete, na sječki nema zarade nitko osim što ljudi odbiju svoju plaću“, objašnjava Ivezić.

Na ovoj količini drvne mase, tvrdi Karolina, zaradit se može do pola milijuna kuna. A po zakonu sva zarada od drvne mase odnosno sječke s državnih parcela ide pola u državni proračun, pola u Hrvatske šume. Zato je, govori Karolina, i ne pušta unutra, jer, dodaje, njemu smetaju oni koji tamo imaju parcele i mogu vidjeti što on tamo radi.

Prima ogromne poticaje od države

OPG koji glasi na njegovu suprugu prima poticaje gotovo trista tisuća kuna na godinu. Poticaji stižu naravno i na pašnjake koje krči i na nekoliko stotina grla stoke i konja.

"Uopće me ne zanima ni koliko će biti janjci ni telad ni koliki će biti poticaji i hoće li mi tko dat poticaj ni hoće li mi kupit tele, ništa me to uopće ne zanima, ja to ne radim radi novca. Naravno da ja ne držim divlje mačke koje neće nitko da kupi, to ne bi radio, novac se tu pojavljuje kao nekakav nusprodukt, znači kao neka zadnja stvar“, uvjerava nas.

Ali na toliko zemlje i grla stoke potrebni su i radnici. On tvrdi da najviše radi uz božju pomoć. "On ima tih par radnika, to su neki propaliteti koji nemaju ni svoje kuće ni familije ni nikoga, pa su prisiljeni kod njega biti zato što im dadne krov nad glavom i da im koji obrok danas možda pola litre rakije jer ljudi piju“, govori svoju stranu priče susjeda Lidija.

Prisiljava roditelje na težak fizički rad

Vlastite je roditelje tjerao da rade govori nam njegov otac. "Puno me tera radit, pa nemožem tolko, volim ja radit, al ne tolko, Ne smijem ja to ni reć, da neću, gadan je on“, ustvrdio je.

Nakon što je sve prepisao na sina imenjaka zbog rada je morao otići govori nam. Deset godina ne živi u svojoj kući.

"Evo vozim ovaj auto star dvadeset godina koji ide po šumama po njivama, razumijete, auto vozim stari koji je zamazan i koji ide po poljima, ovo je auto od moje supruge koji je isto star dvadeset godina, znači taj auto ni jedan ne vrijedi 1000 eura, dok mi kupujemo evo recimo prošle godine smo kupili novi traktor s utovarivačom za gotovinu 320 tisuća kuna“, pohvalio se Ivezić.

Susjeda Lidija kaže kako se ljudi boje, kako se nitko ne želi sukobiti s njim, te kako je Mercedes koji vozi njegov. Sječa iz prostora koji je on zatvorio ogradom vidi se iz zraka. Svaka zelena točka koja izgleda kao grm je posječeni panj iz kojeg su niknule mladice. A na panju većinom nema oznaka lugara.

Država nije poduzela ništa

Ogradu je postavio na tuđe vlasništvo, konkretno ono županijskih cesta pa su oni sve prijavili prometnoj inspekciji. Iako postoje propisi, zakoni, lugari i inspektori, policija, papirologija, popratnice, izgledno je kako se zapravo u šumi može kako se hoće. Potvrđuje nam to i telefonski razgovor s jedinom od službenih osoba aktera konkretne sječe.

"Ne znam točno koliko je toga bilo, ali bilo je dosta kamiona. Nešto su oni vozili mimo popratnica tako mislim prije onda je policija nešto rekla im da trebaju popratnice, onda smo pisali popratnice, e sad stvarna količina je vjerojatno dosta manje napisana od odvezenog“, potvrdio je lugar.

Usred svih događaja, zbog prijava za prijetnju, ali i optužbi za ilegalnu sječu šuma, na teren su izašli policajci i šumarski inspektor. Tražili smo ih odgovore na pitanja koliko je toga bilo i je li se sjeklo kako zakon nalaže. Odgovore nismo dobili.

