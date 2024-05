VIDEO Sramota na Krku! Putnici moraju pješke vući kofere, cijene narasle i do 1000 posto

Nakon što je objavljeno kako je Uprava riječkog aerodroma značajno povećala cijene za parking, za više od tisuću posto od prošle godine, s Krka stižu prizori koji pokazuju sramotne posljedice takve odluke.

Povećane su cijene specifično parkinga za taksiste i prijevoznike putnika, pa su putnici koji su stigli iz Frankfurta morali pješačiti do izlaza iz zračne luke gdje su ih čekali autobusi, javlja Novi list koji je objavio i video putnika koji hodaju po cesti i vuku kofere.

"Autobusni prijevoznik kojeg smo angažirali netom prije same realizacije tog transfera obavijestio nas je da će sam ulazak njegova autobusa na parking zračne luke koštati više od ugovorene cijene transfera s Krka do Opatije, zbog čega su predstavnici te tvrtke odlučili da nam uslugu ipak neće moći izvršiti po ranije ugovorenoj i do sad uobičajenoj cijeni", kazala je za Novi list vlasnica turističke agencije Katarina Hauptfeld.

U petak su predstavnici Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, Udruge hrvatskih putničkih agencija i Turističke zajednice Kvarnera javno zatražili ukidanje ovog cjenika.