Ovo je ubojica koji je kod Tuzle ugušio svog sina i bivšu suprugu, poznato gdje se skriva

Majka i sin koje je u Kalesiji kod Tuzle u Bosni i Hercegovini ubio njihov suprug i otac usmrćeni su davljenjem, a policija traga za počiniteljem koji je pobjegao s mjesta zločina, potvrdili su u četvrtak iz tužiteljstva Tuzlanske županije.

Najnovije informacije govore kako je počinitelj lociran u Republici Srpskoj i da je pronađeno njegovo vozilo s kojim je pobjegao, piše Raport.ba.

Teški zločin počinjen je u srijedu navečer a potvrdila ga je policija čiji su pripadnici nakon dojave morali provaliti u stan u kojemu su zatekli beživotna tijela mlađe žene i njenog malodobnog sina.

Glasnogovornik tužiteljstva Admir Arnautović kazao je novinarima kako je najvjerojatniji uzrok smrti majke i djeteta davljenje.

"Bit će obavljena sva potrebna vještačenja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog dvostrukog ubojstvo. Sada je najvažnija operativna potraga koja je raspisana za osumnjičenom osobom", kazao je Arnautović.

Žena koja je ubijena u međuvremenu je identificirana kao 35-godišnja Inela Selimović dok ime njenog 13-godišnjeg sina nije objavljeno jer je riječ o malodobnoj žrtvi. Zbog osnovane sumnje da je počinio ubojstvo policija sada traži Emira Selimovića (38).

On je navodno viđen u noći kada je počinjeno ubojstvo kada je automobilom napustio Kalesiju. Za njim je sada na snazi tjeralica u cijeloj BiH i za njim tragaju sve policijske agencije. Motivi ubojstva nisu poznati no mediji navode kako su ubojica i Inela Selimović prolazili kroz proces razvoda braka no živjeli su u istom kućanstvu.

Oproštaj na društvenim mrežama

Na društvenim su se mrežama pojavile brojne objave u kojima se prijatelji žrtava opraštaju od Inele i njenog sina.

Nogometni klub "Bosna" iz Kalesije objavio je kako je ubijeni dječak bio polaznik njihove akademije za golmane. Od dječaka su se oprostili koristeći njegov nadimak Tare nazvavši ga "rajskom pticom".

Ineli Selimović posljednji su pozdrav uputili iz stranke Narod i pravda (NiP) čija je bila članica i kandidatkinja na prošlogodišnjim lokalnim izborima.

Upozorili su kako se ovakvi zločini mogu i moraju spriječiti, podsjećajući kako je su na tuzlanskom području već zabilježeni slični brutalni slučajevi ludirajući na ubojstva poput onog Nizame Hećimović koju je njen bivši partner brutalno usmrtio 2023. uz prijenos na društvenim mrežama.

"Pozivamo institucije BiH da rade svoj posao. Odgovornima u MUP-u Tuzlanske županije ovo postaju slučajevi u nizu i pokazuju da se s tim ne mogu nositi", napisali su iz NiP-a u oproštajnoj poruci.

Muhamed Majdančić, direktor Centra za socijalni rad u Kalesiji, izjavio je kako je ih je ovo ubojstvo potpuno iznenadilo jer nije bilo nikakvih naznaka da bi se takvo što moglo dogoditi.

Kazao je kako zna da su ubojica i njegova supruga nakon provedenog brakorazvodnog postupka živjeli u istom stanu dok su pokušavali naći novo stambeno rješenje.

"Nismo imali niti jednu prijavu nasilja u toj obitelji niti bilo kakvu naznaku da bi se nešto slično moglo dogoditi", ustvrdio je Majdančić dodajući kako je ubijeni dječak redovito išao u školu i bio dobar učenik.

