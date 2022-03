Nešto drugačijim stihovima Ukrajinu je na Eurosongu prije 18 godina proslavila Ruslana. Pobjednica Eurosonga posebno je aktivna posljednjih dana. Apelirala je da se pomogne ukrajinskoj djeci. Pjevačica je u svojoj zemlji politički aktivna.

Ukrajinska pjevačica Ruslana podržavala je demokratske procese u Ukrajini tijekom 2004. i 2005., kao i Narančastu revoluciju. Postala je i njezin simbol. Bila je zastupnica i u ukrajinskom parlamentu, a 2013. ugledni Forbes ju je uvrstio u top 10 najutjecajnijih žena na svijetu.

Za Dnevnik Nove TV s Ruslanom Ližičko razgovarala je reporterka Sanja Vištica, koja je kazala kako je Ruslana počasna građanka Lavova, Obamina administracija joj je dodijelila nagradu za hrabrost zbog istaknute borbe u svojoj zemlji.

"Htjela bih pozdraviti braću i sestre. Sjećam se svog nastupa u vašoj predivnoj zemlji. Nedostaje mi vaša zemlja. Mislim da su naša kultura i tradicija vrlo bliske", na samom početku kazala je Ruslana te dodala kako sada u Ukrajini prolaze kroz vrlo dramatičnu situaciju, najdramatičniju u Europi, možda i u svijetu tijekom čitavog njezina života.

"Vrlo je dramatično i u mojem domu, Kijevu. Ne mogu doći doma, ne mogu biti tamo. Sada sam na drugom, manje-više sigurnom mjestu. Ne mogu otići kući i to mi jako teško pada. Jako je problematično u Mariupolju. Grad je potpuno uništen. Ako želimo evakuirati ljude, primjerice moje prijatelje i kolege, nemoguće je. Trenutačno ne postoji zeleni koridor", ispričala je.

Zaliha vode i hrane nema. Najgore je u Mariupolju.

"Već dvadesetak dana ljudi nemaju hrane, vode ni struje. Svaki dan gubimo tisuće i tisuće ljudi", kazala je Ruslana.

Njezini sunarodnjaci su, kako je naglasila, odlučni u svojoj borbi za neovisnost.

Prije nekoliko godina Ruslana je kazala: "Ako Rusija intervenira na našem teritoriju, morat ćemo odgovoriti".

Danas upozorava da Putin neće stati.

"Ako osvoji bilo koji teritorij, on neće stati sa svojim planom. Groznim planom. Zabrinuta sam za baltičke zemlje. Zabrinuta sam i za Poljsku, također. Mislim da su svi, cijela Europa, u opasnosti. To je problem", upozorila je.

Prije 17 godina vatrenim je nastupom pokorila Eurosong, a evo kako danas izgleda i čime se bavi legendarna Ruslana!

Od njezine pobjede na Eurosongu i pjesme "Wild Dances" prošlo je 17 godina, neki ne vjeruju kako danas izgleda

Međunarodno zajednici poručila je da ne ostavlja Ukrajinu.

"Mi ćemo sve učiniti. Borit ćemo se do kraja, ali nas ne ostavljajte. Provjeravajte situaciju, pomozite nam, učinite bilo što", kazala je Ruslana.

Za Putina, kako je rekla, nema poruku. Ne može shvatiti zašto ubija Ukrajince.

"Za mene on ne postoji, on nije čovjek. On je grozan čovjek. Osobno mu se ne mogu obraćati", naglasila je ukrajinska pjevačica.

U Hrvatsku je stiglo više od 7000 ukrajinskih izbjeglica. Ruslana im je svima poručila kako vjeruje da će rat brzo završiti. Teška su, kaže, vremena, ali očekuje pobjedu.

"Samo trebamo vjerovati u bolji život, u svoju zemlju i ljude i ostanimo skupa", zaključila je Ruslana te dodala kako nikada neće napustiti svoju zemlju.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr