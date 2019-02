Smiljana Srnec službeno je postala okrivljenica u slučaju ubojstva sestre Jasmine Dominić, a ispitivanje svjedoka u ovom bizarnom slučaju koji je potresao cijelu Hrvatsku, ali i šire, započet će nakon što prođe rok žalbe. Ujak ubijene Jasmine tvrdi kako zna cijelu istinu, dok je Jasminin otac, navodno, još 2000. godine želio prijaviti nestanak kćeri.

Ujak ubijene Jasmine i njezine sestre Smiljane, od šoka je zatvorio svoj obrt jer kaže da ne može niti jesti niti spavati, a kamoli raditi.

"Kad sam je vidio? Dok je bila živa, možda u petom ili šestom mjesecu, na cesti pored gostionice, još mi je mahala i to je bio zadnji put da smo se sreli. To je bilo 2000. godine", rekao je za N1 Drago Sabol, ujak ubijene Jasmine i njezine sestre. O cijelom slučaju ne može i ne smije puno reći, ali ipak otkriva:

"One su se stalno svađale među sobom. Policija neka da svoje i kad bude svoje na čisto dala, ako se bude vidjelo da je to istina, ako nije, ja ću reći da svi lažu", kaže.

Na pitanje zna li on zapravo istinu, ujak odgovara: "Znam je za sebe". Jasminin ujak ogorčen je radom policije. "To bi mogla mala djeca otkriti, a ne policija kojoj je to posao", kaže.

Drago Sabol napominje kako ne smije reći jesu li Jasminini roditelji imali saznanja o slučaju. Tvrdi kako je Smiljana podvojena ličnost koja je manipulirala svima.

Jasminin otac navodno je još 2000. godine bio na policiji i pokušao prijaviti nestanak svoje kćeri. Nisu ga shvatili ozbiljno, piše Jutarnji list. Martin Dominić policajcu je rekao kako njegove Jasmine nema, te da je zabrinut zbog toga.

Policajcu je tada rekao kako on kao klesar radi na terenu u Sloveniji, a supruga je na privremenom radu u Njemačkoj. Smiljana mu, pak, govori kako se redovito čuje s Jasminom, ali spominje i da je, navodno, otišla u Pariz, odakle se javlja, da je našla dečka Japanca, da je, navodno, otišla na kruzer.

O svemu što je doznao, policajac je, prema pisanju lista, razgovarao sa svojim nadređenim, tada pomoćnikom načelnika za kriminalističku policiju u PU međimurskoj, no zaključuju kako ništa što je otac opisao ne upućuje na Jasminin nestanak.

O posjetu Martina Dominića PU međimurskoj nema pisanog traga - činjenica da je otac došao zbog sumnje da mu je kći nestala, nije uvedena ni u dnevnik događaja, tvrdi list.