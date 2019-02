Istraga ubojstva u Međimurje bi mogla biti dugotrajna i teška. Ponajprije - kako dokazati tko je počinitelj. O svemu tome reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak razgovarao je s odvjetnikom Krešimirom Škaricom. Andrija.

Pravo je pitanje tko je i na koji način počinio taj zločin. Ako se okrivljena nastavi braniti šutnjom, a njezini članovi obitelji pozovu na zakonsku blagodat nesvjedočenja, što tad?

Treba naglasiti da do sad navodno iskazano priznanje učinjenog djela je iskazala okrivljena pred djelatnicima policije nema nikakvu dokaznu snagu i vrijednost te ukoliko se bude nastavila braniti šutnjom, što je njezino zakonsko pravo u ovoj fazi postupka, zastupnicima državnog odvjetništva preostaju drugi dokazi, jer s ove pozicije i točke gledališta nema onih kvalitetnih dokaza koji bi ukazivali da je upravo ona počinila kazneno djelo.

Pojasnite tu blagodat nesvjedočenja protiv obitelji, na koga se to odnosi?

Blagodat nesvjedočenja odnosi se na najužu obitelji, to su roditelji, djeca posvojitelji i tazbina do drugog koljena, a to je privilegija koja vam omogućava da svoje članove obitelji neinkriminirate za kaznena djela i u kaznenom postupku koji je u tijeku protiv njih.

Drugih svjedoka osim članova obitelji nema, a o kakvim dokazima možemo govoriti nakon 19 godina?

Istraga još nije formalno započela jer rješenje provođenja istrage još nije pravomoćan, a kazneni postupak još nije formalno započeo. Međutim, državno odvjetništvo koje vodi istragu u ovoj fazi postupka u roku od 6 mjeseci može provesti dokaze za koje smatra, da će biti relevantni, prije svega medicinsko vještačenje na temelju obdukcijskog nalaza, saslušanje svjedoka kojih ovdje ima ili nema to ćemo tek vidjeti i može naložiti provođenje psihijatrijskog vještačenje, je li okrivljena u ovoj fazi postupka bila eventualno ubrojiva u vrijeme počinjenja kaznenog djela.

Hoće li to po vašim procjenama moći zatvoriti tzv. krug indicija koji bi mogli govoriti o nekakvom optuženju u času predrasude?

Teško je spekulirati u ovoj fazi postupka. Da bi se dostigla ta kvaliteta dokaza i zatvoren krug činjenica i indicija, treba se još puno dokaza izvesti koji bi bili relevantni. Za sada ne vidim da je državno odvjetništvo u tom smjeru postavilo pravni problem i ovaj tijek kaznenog postupka.

