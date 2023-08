Maloljetnicima koji su pretukli mladića u Dubravi određen istražni zatvor: "Oni ne razumiju koje su posljedice onoga što su napravili"

Dva od tri maloljetnika koji su u subotu teško ozlijedili 18-godišnjaka u zagrebačkoj Dubravi s majicama oko glave, u pratnji roditelja, dovedeni su na sud.



Sva tri napadača policija je privela jučer, nakon tri dana potrage.

"Što smo mi prije na mjestu događaja, to prije možemo uočiti počinitelja. Isto tako su nam bitni i detalji", objasnila je Marija Goatti iz zagrebačke policije.



Detalje je policiji odmah dojavila majka. Napad se dogodio oko 21 sat. Dječak je išao s kave, a napadači su ga pratili od glavnog trga, dok je putovao tramvajem i autobusom, sve do zagrebačke Dubrave.

Majka danas zahvaljuje svima na pomoći, a o napadu je progovorila ranije za Dnevnik Nove TV.

"Nisu mu apsolutno ništa uzeli. Jednostavno je rekao da ne vidi razloga zašto se to desilo njemu. Danas je to bilo moje dijete, jednog dana se to može i njihovoj djeci dogoditi", ispričala je majka u nedjelju za Dnevnik Nove TV.



Napadači su svi odreda maloljetnici - zato policija ne želi ni reći jesu li im otprije poznati.

"Ako biološki i psihološki gledamo, nisu do kraja razvijeni. U tom kontekstu trebamo pretpostaviti da oni niti ne razumiju koje su posljedice onoga što su napravili, kako za žrtvu tako i za njihov život", rekao je voditelj ureda za psihološku podršku Sveušilišta u Zagrebu Božidar Nikša Tarabić.



Ozlijeđeni 18-godišnjak napadače ne poznaje, a motiva - uopće nema. Potvrđuje to i policija.

"Od samog susreta do tog trenutka nije bilo ničega što bi upućivalo da će se tako nešto dogoditi", rekla je Goatti.

U takvim situacijama, kaže nam psiholog, napadači bi sami trebali potražiti pomoć.

"Da vide na koje se načine mogu bolje nositi s impulsima koje imaju, a koje, ako po njima postupaju, će dovesti do negativnih posljedica", dodao je Tarabić.



Jer žrtva ostaje s traumom, a napadači - s dosjeom. Pitanje je i kakva ih kazna uopće čeka s obzirom na to da su maloljetni.

Dok se priča o ovom napadu tek raspliće - novi se dogodio u Senju. Dvije osobe teško su ozlijedile 23-godišnjaka - ispred ugostiteljskog objekta.

Određen istražni zatvor

Sudac za mladež i sudac istrage prihvatili su u srijedu određivanje istražnog zatvora trojici maloljetnika, koji su pretukli 18-godišnjaka u Dubravi, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu je 2. kolovoza predložilo sucu za mladež i sucu istrage provođenje dokaznih radnji prvog ispitivanja trojice maloljetnih hrvatskih državljana, svi 2008. godište, zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo teške tjelesne ozljede iz Kaznenog zakona.

Postoji osnovana sumnja da su maloljetnici počinili navedeno kazneno djelo 29. srpnja u Zagrebu, stoji u priopćenju.

Nakon provedenih dokaznih radnji ispitivanja osumnjičenih maloljetnika, predložili su sucu za mladež i sucu istrage određivanje istražnog zatvora prema maloljetnicima zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Navedeni prijedlog je prihvaćen te je trojici osumnjičenih maloljetnika određen istražni zatvor po predloženoj zakonskoj osnovi, izvijestili su.

