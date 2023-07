Sin HDZ-ova gradonačelnika završio u pritvoru: Bušio gume i prijetio

Šibenska policija dovršila je istragu protiv 28-godišnjeg muškarca kojeg se tereti za prijetnju i oštećenje tuđe stvari. Prijetio je policajcu i njegovoj djevojci. Neslužbeno, radi se o sinu gradonačelnika Drniša.

Pročitajte i ovo vjetar, tuča, munje i gromovi Lovci na oluje najavili superćeliju, poznato kad stiže u Hrvatsku! "Formirat će se jak olujni pojas"

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičeni 7. srpnja u Drnišu zbog ranije netrpeljivosti prijetio 31-godišnjaku i 27-godišnjakinji, što je kod njih izazvalo strah i bojazan za osobnu sigurnost.

Osim toga, dva dana ranije 31-godišnjaku je probušio gume na osobnom automobilu i time mu načinio materijalnu štetu od 160 eura, izvijestila je u srijedu PU šibensko-kninska ne otkrivajući identitet osumnjičenog.

Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, potvrdili su iz šibenske policije.

Pročitajte i ovo Niskobudžetni avioprijevoznik Ryanair ukida tri linije iz Zagreba, predstavljen zimski red letenja

Prema neslužbenim informacijama, radi se o sinu HDZ-ova gradonačelnika Drniša, kojemu, kako se priča, to nije prvi takav sukob s policijskim službenicima u Drnišu.

O cijeloj situaciji oglasio se i njegov otac, gradonačelnik Drniša, Josip Begonja.

"Bilo je remećenje javnog reda i mira između mog sina i s druge strane policajca i njegove djevojke, supruge. To je u postupku rješavanja. Pravna država će djelovati. On ima 28 godina, a tko je napravio prekršaj, mora odgovarati, neovisno o tome čiji je sin. Da, to je isti policajac, bila je prije godinu dana ista stvar. Postupak traje i bilo što da kažem može utjecati, pa evo... On čeka postupak i to je sve što sad mogu reći na tu temu", rekao je za Index.

"Znam da je imao zabranu prilaska tim ljudima zbog onoga što je bilo prije godinu dana. Što se dogodilo točno, ne znam. Sve što bih rekao mogu kazati krivo", dodao je gradonačelnik.

Sve je počelo prošle godine.

Prošle godine, sin gradonačelnika prijetio je policajcima jer nije bio nezadovoljan njihovim tretmanom. Prijetio im je porukama, a javio se i njihovim djevojkama.

Problem je bio u tome što su ga dvojica policajaca zaustavila na ulici i htjela ga pretresti jer su sumnjali da posjeduje ilegalne predmete. Rekli su mu da se skine, a on je to shvatio kao ponižavanje. Uz prijetnje, počeo je spominjati svoj spolni organ i djevojke dvojice policajaca.