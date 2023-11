Pobunili se i ugostitelji: "Mogli smo prevenirati ranije da smo imali adekvatne informacije"

Ručak se sprema, ali gosti narudžbe prilagođavaju.



"Zasigurno su se neke stvari promijenile od jučer. Zasigurno je promjena, vidi se da se manje piju neki proizvodi iz te grupacije koja je pod upitnikom je li ispravna ili nije, neke smo proizvode morali provući s tržišta, tj. iz frižidera", objasnio je voditelj ugostiteljskog objekta Andrej Radalj.

U gradu su danas najviše radili aparati za kavu. Ona se ne preskače, ali uz posebne zahtjeve.

"Danas imamo jako puno upita, što me jako iznenadilo. Svaki drugi-treći gost pita i naglašava da ne bi slučajno dobio tu spornu vodu ili nešto drugo iz te palete proizvoda", kazao je vlasnik ugostiteljskog objekta Alen Lisac.

Kafići u Rijeci bili su puni, ali gosti su oprezni. Za odlazak na piće biraju se samo dobro poznata mjesta.

Pročitajte i ovo "unutar preporučenih vrijednosti" Oglasio se Državni inspektorat o analizi uzoraka pića iz Rijeke

"Ništa nisam promijenila. Ove moje lokacije na koje ja inače idem, tu sam sigurna jer sve ovdje što konzumiram sasvim je u redu, nema straha", rekla je Linda Lukežić.

Iz kafića u kojem se riječki slučaj dogodio danas izjave nisu htjeli dati. Rade normalno.



"Ja se nadam i očekujem od nadležnih institucija da provedba istrage o tom slučaju bude čim efikasnija, da se pronađu odgovorni i da se takvi slučajevi nikada ne ponove jer je to stvarno nedopustivo", rekao je riječki gradonačelnik Marko Filipović.

Neki zagrebački studenti zbog slučaja u njihovu gradu mijenjaju životne navike. Za druge - sve je isto.

"Ne konzumiram ništa od toga, tako da nemam nikakav strah", rekla je Kristina.

I uz kavu i u šetnji gradom ozlijeđeni jednjaci glavna su tema. Svi se slažu da je informacija u javnost trebala odmah, bez čekanja.



"Ipak je to hrana i trebale bi možda i kontrole biti veće i to ipak ljudi piju, kasno je kad se dogodi", naglasila je Jasna.



"To je trebalo reagirati još u petom mjesecu kada je bio zabilježen prvi slučaj isto u Rijeci što se desilo u restoranu, tako da mislim da je trebalo već tad trebalo nešto više da se sazna da se otkrije, a ne sad nakon nekoliko mjeseci", dodala je Lucija.

Uživo iz Kostrene javila se reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga, koja je istaknula da je među ugostiteljima nelagoda i nemir. Razgovarala je s Nikolom Eterovićem, predsjednikom Nacionalne udruge ugostitelja, koji je rekao da je situacija među ugostiteljima kaotična.

Pročitajte i ovo "Nema te svit" AP se spominje i u najnovijem kraku afere iz mobitela Josipe Rimac: "Trebam nešto s tobom prokomentirati"

"Pred dva dana su počele kolati interne informacije na koje smo na prvu reagirali dosta u nevjerici, ali smo ipak shvatili da je neka ozbiljna situacija u igri", dodao je.

Samoinicijativno su svi jednako reagirali - obustavili prodaju tih proizvoda, rekao je.

"Taj izostanak pravovremene informacije, imamo opetovane slučaje koji se događaju i šteta je na korisnicima, a mi smo to mogli možda prevenirati ranije da smo imali adekvatne informacije od institucija ili proizvođača ili nekoga tko je odgovoran u situaciji ili možda nije", naglasio je.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.