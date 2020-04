Terase kafića mogle bi se otvoriti jedanaestog svibnja. No, uz stroge mjere, nekima će takvo stanje biti neodrživo. Ugostitelji u Dubrovniku su na koljenima, što zbog korone, što zbog odluka Grada.

Kada se otvore terase kafića, gosti će morati biti na sigurnom razmaku što će smanjiti broj stolova, a time i gostiju. Ugostitelji će u objektima morati zadovoljiti stroge epidemiološke uvjete, a spominju se i pregrade od pleksiglasa.

"Da mi radimo odjeljivanje stolova s tim pregradama, to je ekonomski apsolutno neisplativo i nemoguće, tko će to proizvesti, tko će to kupiti, to su ogromni iznosi", zabrinut je Ante Vlašić iz Udruge ugostitelja Dubrovnik.

A dubrovački ugostitelji, kao i poduzetnici, i sada kada ne rade plaćaju najam prostora i površina Gradu, doduše s popustom od pedeset i sedamdeset posto. No kažu, i to je previše.

"Treba uzeti u obzir da mi jednostavno nemamo prihode, nismo u mogućnosti, ako ove godine budemo na 25 posto od prošle možemo biti sretni, jer situacija je da mi ovisimo o vanjskim utjecajima na koje trenutačno ne možemo utjecati", objašnjava vlasnica restorana Ana Bitanga.

Dubrovačkim ugostiteljima odbijenica Grada

Zagreb, Split, Zadar, Šibenik, Opatija - samo su neki od gradova koji su u potpunosti otpisali najam javne površine i komunalnu naknadu. No iz Dubrovnika se ne mogu odreći tog prihoda. "Bez toga Grad ne bi mogao podržavati socijalno ugrožene skupine, ne bi mogao isplatiti plaću za dvjesto vozača Libertasa i 280 teta u vrtiću, jer te ustanove u ovom trenutku ne ostvaruju nikakve prihode", pravda se gradonačelnik Mato Franković.

Ne ostvaraju ih ni ugostitelji, poručuju gradonačelniku. A posebno ih muči što trebaju potpisati nove ugovore o javnim površinama i najmu prostora uz bjanko zadužnicu na cjelokupan iznos najma.

"Prije su bile na tri mjeseca, sada je to na cjelokupnih pet godina poslovanja, trajanja najma, što je neprihvatljivo, stvara veliku nervozu i opasno je za naše poslovanje, za naše obitelji, jer garantiramo de facto svojom privatnom imovinom", govori nam vlasnik restorana Pero Đurić.

Vlašić dodaje kako nije riječ samo o ugostiteljima koji su u problemu već i o svim djelatnostima u gradskim prostorima - agencijama, trgovinama, frizerskim salonima i obrtnicima.

Gradonačelnik kaže da ako su zadužnice problem, Grad može u okviru zakonskih mogućnosti izaći u susret. No poduzetnici su dovedeni u situaciju da ako ne potpišu sada ugovore zbog straha, neće moći plaćati i obavljati djelatnost, ostat će bez javne površine. Franković im poručuje kako je to rizik posla i privatnog poduzetništva.

A rizik grada Dubrovnika je što počiva na turističkom sektoru. Grad je to koji ovisi o gostima, apartmanima, ulaznicama, kavama i ručkovima. Grad koji je posljednje desetljeće posvetio isključivo i samo turizmu, grani koju je korona u rekordnom roku prerezala.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr