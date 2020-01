Malo tko u Hrvatskoj nije čuo za Ivanu Kalogjeru, koja svojim pokretom snažnih žena, kako ih voli nazivati, motivira sve koji se bore protiv malignih bolesti. Protekla godina donijela im je mnoge uspjehe, ali i izazove. U razgovoru su nam otkrile tajne uspjeha svoje zajednice na društvenim mrežama koja stvara prijateljstva i izvan granica Lijepe Naše.

''Iskrene smo, otvorene smo, rušimo neke tabue, hrabre smo i to privlači i okuplja ljude'', komentirala je Ivana Kalogjera brojnost zajednice Nismo same, koja pruža podršku ženama koje se bore s malignom bolešću ili su je pobijedile.

''Nismo same pokrenula sam 2017. godine u ožujku točno na godišnjicu moje bolesti, da progovorimo o našoj bolesti o problemima u sustavu, o stigmatizaciji bolesti, da jedna drugu hrabrimo, da nove žene koje ulaze u bolest također hrabrimo, osvješćujemo kroz priče drugih žena. Činilo mi se da su društvene mreže zapravo idealna prilika i mogućnost za to'', ispričala nam je 57-godišnja Ivana Kalogjera, kojoj je 2015. dijagnosticiran rak dojke te joj je život krenuo u potpuno drugom smjeru. U to vrijeme kao uspješna novinarka i majka troje djece nije ni pomišljala na sve probleme s kojima se suočavaju žene koje boluju od maligne bolesti, a zatim se odjednom našla u njihovim cipelama. Nakon što je izgubila posao, financijsku stabilnost i naposljetku majku, Ivana je snagu pronašla u zajednici i udruzi koju je osnovala.

Njezina priča potaknula je i druge žene, ali i članove njihove obitelji da se otvore i podijele svoju, te se tako na društvenoj mreži stvorila zajednica koja širi pozitivne misli i privlači i one koji nisu imali nikakvih susreta s malignom bolesti.

Ivana Kalogjera (Foto: Nova Studio)

''Prema mojoj procjeni, trećina ljudi koji nas prate nisu imali nikakvih susreta s malignom bolesti. Cilj nam je i bio da se obratimo cjelokupnoj javnosti. Ne samo bolesnima nego i zdravima'', dodala je Ivana, koja smatra da su upravo priče koje su vrlo dirljive, intimne, iskrene jako doprinijele popularnosti zajednice Nismo same.

''Na neki način mi smo se kroz tu grupu povezale, mi hrabre žene… Znam često reći da je to pokret hrabrih žena, bez obzira na to u kojem gradu živimo, jer su s nama priče podijelile i žene koje žive izvan Hrvatske. Taj pokret prelazi sve granice.''

Stvorila su se tu i divna prijateljstva osoba koje su se susrele prvi put, ali su imale osjećaj kao da se znaju cijeli život. Jedno je takvo i ono između Ivane, Goranke i Irene.

''Nakon što sam upoznala tu isprva malu grupicu žena, shvatila sam da se one smiju jače, veselije i glasnije od puno mojih prijateljica i žena koje poznajem koje nikada nisu bile bolesne'', ispričala nam je Goranka Perc, koja je nakon dvije godine članstva dala otkaz i odlučila se volonterski posvetiti radu u udruzi Nismo same.

Goranka Perc (Foto: Nova Studio)

''2018. godine prehodala sam više od 900 kilometara putem svetog Jakova. To sam željela posvetiti svim ženama koje su oboljele od raka i koje se bore s tom bolešću i željela sam im prenijeti malo te hrabrosti i te snage koju sam ja u tim trenucima osjećala'', navela je Goranka samo jedan od načina podrške koju jedna za drugu čine kako bi pokazale kako se sve može u zdravlju, ali i bolesti.

''Otkad sam počela raditi u udruzi, shvatila sam koliko jedna drugoj značimo i da jedna na drugu prenosimo tu ljubav i volju za životom. Svi susreti sa ženama čije sam priče znala samo virtualno, a nikad se nismo srele licem u lice, bili su iznimno emotivni'', kaže Goranka.

''Najdirljivije je i najdojmljivije je to kad vam žena priđe i kaže vam kako ste joj u tom trenutku svojom pričom pomogli'', dodala je Irena Letica Ćurčić, koja nam je također ispričala kako se pridružila ovoj zajednici snažnih žena.

''Inače sam u tijeku liječenja pisala pjesme i malo sebe hrabrila. Ivana je pročitala nekoliko pjesama i zamolila me da napišem svoju priču za Nismo same.''

Irena Letica Ćurčić (Foto: Nova Studio)

Na njezine pjesme, kao i ostale priče žena koje pristižu u Nismo same, Ivana kao administratorica te zajednice na Facebooku u početku nije ostajala imuna, iako ih je isprva pokušavala sagledati s odmakom.

''Tim pričama pokušavam pristupiti kao novinar. Pokušala sam se ne sasvim intimizirati sa svakom tom pričom jer bih u protivnom skroz pukla'', kaže nam Ivana, koja se brine da svaka priča izađe u javnost tehnički ispravna, ali autentična.

Osim podrške kroz iskustva članova zajednice, ove žene pokreću i razne akcije koje im uvelike pomažu u najtežim razdobljima.

''Akcije na koje smo najponosniji su prije svega 'Nisi sama, ideš s nama', naš projekt prijevoza žena na kemoterapiju zahvaljujući donacijama koje smo prikupljali preko Facebooka. Zatim Lila kava i cijeli naš Lila tjedan, tijekom kojeg se akcijom, također na društvenim mrežama, ove godine 825 žena odazvalo na testiranje HPV-a, ili La kava s liječnicima, gdje smo ljudima omogućili da pitaju liječnike na kavi, u neposrednom, ležernijem razgovoru sve što ih zanima. Tu je i zbirka naših priča Nismo same'', istaknula je Ivana.

Prošla godina donijela im je mnoge uspjehe, ali i izazove. Osim knjige priča i njezine promocije na Interliberu, do Božića su prevezli čak 220 žena na kemoterapiju u akciji ''Nisi sama, ideš s nama'', surađivali s domaćim dizajnerom s uspješnom inozemnom karijerom Jurjem Zigmanom, a Ivana je svoja iskustva podijelila i kao govornica na konferenciji TEDxZagrebWomen.

Ivana, Irena i Goranka postale su prijateljice u zajednici Nismo same (Foto: Nova Studio)

Iako joj prijatelji savjetuju da uspori tempo, Ivana im odlučno odgovara: ''Ta energija, ta snaga koju dobivam kroz ljubav koju te žene vraćaju, mene isto drži. Kad stanem i ništa ne budem radila tri dana, onda će ljudi znati da sam ponovno bolesna i da nešto sa mnom nije u redu.''

Ženama i svima koji se još nisu pridružili ovoj zajednici koja širi pozitivnu energiju Ivana, Goranka i Irena poručuju:

''Niste same! Hrabrije ste od onog što mislite. Ne dajte se! Sve bude i prođe, teško je, ali se sve može izdržati. Samo se puno smijte i okružite se s ljudima koji će vam davati radost i biti vam velika podrška.''