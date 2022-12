Još jednom su reagirali iz udruge Franak. Poručuju da pravno shvaćanje Vrhovnog suda nema nikakve veze s njihovim tužbenim zahtjevom te da nitko od potrošača ne traži nikakve zatezne kamate koji bi tekle na preplatu iz konverzije.

Najavljuju nastavak pravne borbe, od koje neće odustati ni oni koji su već pokrenuli tužbe protiv banaka tražeći potpuno obeštećenje, a s ovom odlukom Vrhovnog suda krajnje su nezadovoljni.

"Ja ću ići do zadnjeg atoma snage. Moja mama kaže da zaboravim, da je tako kako je, ali ja zaboravit to neću. Uvijek sam bila borac, idemo, pa makar dobila 22 lipe kao što sam dobila povrat poreza, ali ja ću tih 22 lipe uzeti jer ja to zaslužujem, jer to je moje", rekla je Iva Tadić, korisnica konvertiranog kredita.

"Ja nastavljam s tužbom prema Ustavnom sudu, ako treba i prema Strasbourgu. Ako treba skupit ćemo novce, jednog dužnika poslati u Strasbourg da mu platimo sve troškove, ali ne stajemo na ovome, znači ne odustajemo", poručila je Snježana Jurković, također korisnica konvertiranog kredita.

