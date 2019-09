Predstavnici Udruge Franak u srijedu su ustvrdili da su jučer objavljenom presudom Vrhovnog suda ostvarili konačnu pobjedu u kolektivnoj tužbi protiv osam banaka u "slučaju franak", a do lipnja 2023. očekuju više od 100 tisuća tužbi građana protiv banaka.

U jučer objavljenoj presudi Vrhovnog suda navodi se da su banke povrijedile kolektivne interese i prava korisnika kredita ugovorenih u švicarskim francima (CHF). Taj je sud izvijestio da je odbio revizije tuženika u predmetu tužitelja Potrošača - Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača, protiv osam domaćih banaka radi zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača.

"Dobili smo konačno za pravo da smo u pravu. Pobijedili smo i sada 125 tisuća ljudi može tužiti banke, 30 tisuća je to već učinilo, a očekujem da do lipnja 2023. godine ukupno bude više od 100 tisuća tužbi", rekao je saborski zastupnik stranke Snaga i aktivist Udruge Franak Goran Aleksić na konferenciji za novinare održanoj ispred zgrade Vrhovnog suda.

Aleksić je siguran da oni koji krenu u sudski postupak će ga dobiti, s obzirom da je presuda pravomoćna i obvezujuća za sve sudove. "Tvrdim da je sigurno da će svi dobiti svoj novac", rekao je. Ističe da će Vrhovni sud u međuvremenu imati još nekoliko zadataka, a prije svega mora odlučiti o tome jesu li ugovori s valutnom klauzulom CHF ništetni. Naime, navodi Aleksić, Sud EU-a je presudom C-118/17 utvrdio da je ukoliko je valutna klauzula ništetna u tom slučaju ništetan i kompletan ugovor.

Imaju pravo tužiti banku

Tako očekuje da će Vrhovni sud kroz nekoliko mjeseci utvrditi kako su CHF ugovori ništetni, a u tom slučaju je, kaže, obeštećenje za sto posto veće nego u slučaju kada su ništetne samo kamate i valuta. Od Vrhovnog suda očekuje i da odluči na koji će se način izračunavati obeštećenja za dužnike koji su konvertirali CHF kredite. Podsjeća da je u travnju ove godine Vrhovni sud odlučio da dužnici koji su konvertirali CHF kredite imaju pravni interes tužiti banku, no napominje da Sud pritom nije utvrdio na koji način će se obeštećenje točno računati. "Nakon toga ćemo imati kompletno čistu situaciju i znati ćemo točno kako treba postaviti tužbene zahtjeve", ističe Aleksić.

Dužnike koji kane tužiti banke, a dosad se nisu učlanili u Udrugu Franak, Aleksić poziva da to učine jer je to "jedino mjesto gdje će dobiti dobar savjet kako tužiti i kako se boriti s bankama". Dužnicima je poručio i da ne žure s tužbama jer imaju vremena sve do 2023. godine te da pričekaju da Udruga Franak "pripremi novi teren". Aleksić poručuje da će kao saborski zastupnik pokušati ishodovati zakonsko rješenje. Svima mora biti jasno da jedino što je sigurno i na što imaju pravo jest sudski postupak, dok je zakonsko rješenje nešto što ovisi o Vladi, rekao je.

Dobio potvrdu Europske komisije

Kao potvrdu za to da treba donijeti zakonsko rješenje Aleksić navodi europsku direktivu 93/13, koja državi dopušta zakonsko rješavanje tog problema, a za što je dobio i potvrdu Europske komisije. Ta direktiva se odnosi na nepoštene uvjete u potrošačkim ugovorima, a Aleksić napominje da se ona ne odnosi samo na one oštećene u "slučaju franak", već i sve koji su imali i eurske i kunske kredite.

"Svi dužnici, bez obzira na vrstu kredita i valutu, sve do 10. siječnja 2013. godine, ugovarali su nepoštene i zbog toga ništetne kamatne stope, i svi takvi dužnici imaju pravo dobiti obeštećenje", tvrdi Aleksić. Smatra da je u ovom trenutku na snazi zastarjeli stav Vrhovnog suda o zastarama potraživanja, pa bi takvi dužnici kada bi išli na sud imali pravo dobiti obeštećenje samo za zadnjih pet godina od dana podizanja tužbe. "Stoga očekujem još jedno rješenje Vrhovnog suda koje će promijeniti taj stav, jer je on suprotan pravu EU-a", kaže Aleksić.

Dodaje da je Sud EU-a jasno i nedvojbeno utvrdio da, ukoliko se utvrdi da su ugovorne odredbe nepoštene i zbog toga ništetne, restitucija mora biti kompletna. "Očekuje nas vruća jesen ali i vruća iduća godina, možda i slijedeće dvije-tri godine, a u te dvije-tri godine banke moraju ljudima vratiti 15 milijardi kuna na temelju kolektivne presude iz 'slučaja franak', ali i još možda pet do 10 milijardi kuna za nepoštene kamate iz svih ostalih kredita, ukoliko Vrhovni sud potvrdi ono što kaže pravo EU-a - da zastare potraživanja za nepoštene ugovorne odredbe nema", zaključio je Aleksić.

Kolektivna tužba protiv osam banaka

Predsjednik Upravnog odbora Udruge Franak Elvis Sudar poručio da je u ostvarenju konačne pobjede u kolektivnoj tužbi protiv osam banaka Udruzi najviše pomogao pravni tim, prije svega odvjetnica Nicole Kwiatkowski koja je postavila temelj tužbe, kao i Ines Bojić, koja se kasnije istaknula vrhunskom tužbom koja je podnesena Ustavnom sudu.

Kwiatkowski, na novinarski upit o stavu banaka da je situacija oko svega još neizvjesna, poručuje da banke imaju pravo na svoj stav, no ocjenjuje kako je presudom sve rečeno i da se nema što dodati. "Presuda je u potpunosti u korist potrošača, a hoće li sada biti mudrosti s jedne i druge strane da se to riješi kroz neke nagodbe, ili će se opet prebaciti na leđa potrošača da idu u pojedinačne parnice, još ćemo vidjeti", kazala je. Za razliku od Aleksića, Kwiatkowski napominje da svaka parnica nosi rizik te da kao odvjetnica nikad neće reći da je nešto "sto posto sigurno", no kako je presuda vrlo dobra podloga da se krene u postupak "koji je vrlo izvjestan da će uspjeti". (Hina)