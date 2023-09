Udovica Jevgenija Prigožina promijenila identitet

Udovica Jevgenija Prigožina, bivšeg šefa privatne vojne kompanije Wagner, službeno je promijenila prezime. Prigoživova udovica sada se zove Ljubov Valentinovna Krjaževa, javljaju ruski mediji.

Fontanka navodi kako se zapravo radi o djevojačkom prezimenu Prigožinove udovice. Nije poznato jesu li i njihova djeca promijenila imena. Bivši šef Wagnera koji je nastradao u avionskoj nesreći ima troje djece, sina i dvije kćeri.

Udovica Jevgenija Prigožina je poduzetnica i u vlasništvu ima nekoliko kompanija. Privatni zrakoplov brazilske izrade Embraer kojim je Prigožin putovao iz Moskve u Sankt Peterburg srušio se 23. kolovoza sjeverno od Moskve, pri čemu je poginulo svih 10 ljudi u avionu. Među njima su bila još dva važna člana grupe Wagner, Prigožinova četiri tjelohranitelja i tročlana posada.

Kremlj je zanijekao da je ubio šefa Wagnera, nazivajući procjene zapadnih obavještajnih službi o Putinovoj potencijalnoj umiješanosti "apsolutnom laži".

