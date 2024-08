Školska godina je pred vratima, cifre za opremiti školarce sve veće: "Ne kupujemo sve odjednom..."

Za nešto više od dva tjedan učenici će u školske klupe, pa roditelji polako opremaju školarce. Kažu, sve je skuplje nego lani, a osim školskog pribora, djeci treba i nova garderoba.

Koliko stoji neka osnovna oprema? Uzmimo pribor - srednjih cijena u jednoj knjižari. Anatomska torba - 43 eura, deset bilježnica od euro i pol do dva eura i 20 centi, zatim oprema za likovni (tempere, vodene boje, kistovi, glinamol) - 25 eura. I na kraju opremljena pernica - 19 eura. Ukupno - nešto više od 100 eura.

"Ako oprema roditelj sam, može proći za nekih 100 eura. Ako dolazi sa školarcem - vjerojatno 150 eura. S obzirom da nam je iskustvo pokazalo da klinci se uhvate za deblje bilježnice, skuplje bilježnice, i samim time taj dio dosta digne trošak“, rekla je Vanja Čučković, voditelj maloprodaje knjižare.

Širok asortiman u katalozima nude i trgovine. Cijene su slične kao i prošle godine. Tako se torbe mogu pronaći za od 30 do 40 eura, pernice od deset do 15, a neki nude i paket: torba, pernica i vrećica za tenisice - do 50 eura.

Skuplje su bilježnice, najviše one s tvrdim koricama. One danas stoje više od četiri i pol eura. Kad se sve zbroji, polazak u školu roditelje stoji i do 300 eura. I to - po djetetu. Zato neki planiraju unaprijed.

"Ne kupujemo to odjednom za školu već pripremamo kroz duže razdoblje ovisno o potrebama“, rekla je Ivana iz Čazme.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Karle Trstenjak.

